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AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Midyat ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AA - Şahin Seçen - Güncel
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AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, Midyat ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Midyat ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ak Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Midyat ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kılıç, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve partililerle önceki dönem ilçede seçilmiş belediye başkanlarını ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında istişare gerçekleştirdiklerini belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Şenköy, Söğütlü, Çavuşlu, Gelinkaya, Acırlı, Yolbaşı beldelerimizin önceki dönem belde başkanlarını ziyaret ederek istişarelerimizi gerçekleştirdik. Değerli büyüklerimizin engin tecrübelerinden faydalanmak ve onların sorunlara bakış açılarını önemseyerek hareket etmek ve aynı zamanda ortak fikirlerle meselelerin üstüne gitmek en akılcı yoldur. AK Partimiz 20 yıldır çatısı altında siyaset yapmış her bir ferdimizin bilgi, birikim ve tecrübesi sayesinde devam etmektedir."

AA / Şahin Seçen - Güncel

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