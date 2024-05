AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Artuklu Belediye Meclis Üyeleriyle Toplantı Düzenledi

Ak Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, partisinin Artuklu Belediye Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Alma başkanlığında İl Başkanlığı binası toplantı salonunda Artuklu Belediye Meclis Üyeleriyle toplantı düzenlendi.

Alma, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, 23 yıllık AK Parti iktidarında vatandaşların refahı ve huzuru için her türlü hizmete imza atıldığını belirtti.

Mardin ve Artuklu ilçesinin de hizmetlerden en fazla nasibini alan yerlerin başında geldiğini kaydeden Alma, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan hizmet hareketini bizler devam ettirerek daha yükseğe çıkarmanın derdinde olmalıyız. İktidarımızın verdiği güçle sesimizin çok daha gür çıkması gerekiyor. Bizler yıllar boyunca Artuklu ilçemizden Dargeçit'imize kadar her bir ilçemizin her bir mahallesine kadar yapılmayanı yaptık, olmayanı sunduk. Tüm bunlara istinaden daha da ileriye doğru Artuklu ilçemizin her bir köşesine dokunarak hizmet kervanına tüm gücümüzle devam diyoruz."