AK Parti Mardin'de İlçe Kongrelerini Tamamladı

Ak Parti, Mardin'in Artuklu, Yeşilli, Kızıltepe, Mazıdağı, Derik, Dargeçit, Ömerli, Savur ve Midyat'ta ilçe kongreleri yaptı.

Ak Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri tüm kongreleri yoğun bir katılımla tamamladıklarını belirtti.

Kongrelere katılan vatandaşlara teşekkür eden Uncu, şunları kaydetti:

"Bizler ilçelerimizin daha da kalkınması için önümüze çıkan her yolu değerlendirerek proje ve istihdam kapılarını ardına kadar açacağız. Artık geleceğe daha emin adımlarla ilerleyerek durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygularla güven tazeleyen başkanlarımı tebrik ediyor, yönetimlere yeni giren tüm teşkilat mensuplarına başarılar diliyorum."