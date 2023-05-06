AK Parti Manisa Milletvekili Özkan'dan Demirci ilçesine ziyaret

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Demirci ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Demirci ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Özkan, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'u ziyaret ettikten sonra Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Hamam Sokak'ta esnaf ziyareti yaptı.

Özkan, yaptığı konuşmada Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 80'lere ulaştırdığını belirterek, "Tüfeğini ve tabancasını üretemezken şimdi kendi helikopterimizle ülkemizi savunuyoruz. Yerli ve milli imkanlarımızla tankımızı, insansız hava araçlarımızı, SİHA'larımızı geliştirdik. 2 tane ayrı ayrı insansız savaş uçağı geliştirdik. Bunu dünyada üretebilen 4 ülkeden birisiyiz." dedi.