AK Parti Malatya milletvekilleri ve teşkilatı, Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti - Haberler

Ak Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ile AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Valiliğine atanan Hulusi Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekilleri Çalık, Çakır ve Kahtalı ile AK Parti İl Başkanı Koca, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Sinan Özhüsrev ve teşkilat üyeleri, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, AK Parti heyetiyle bir süre sohbet etti.

AK Parti heyeti, Şahin'e yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.