AK Parti Malatya milletvekili adayları tanıtıldı

Ak Parti Malatya milletvekili adayları, düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Ak Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkan Vekili Ekrem Dağ, adaylara başarılar diledi.

Ak Parti Malatya Milletvekili ve 1. sıra milletvekili adayı Bülent Tüfenkçi, bir dava hareketi olarak kurulan AK Parti'nin bugüne kadar kesintisiz hizmet ettiğini belirterek, "Bir yüzyılı bitiren, yeni bir yüzyıla da adım attığımız bugünlerde geleceğin inşası için yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizden onay almak için milletimizin huzuruna çıkacağız. Bu seçimler, yarının inşası, çocuklarımızın geleceği için, sürdürülebilir ve istikrarlı bir ekonomi kalkınma modeli için çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

Milletvekili adayları İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, Vahit Atalan ve Ramazan Özcan da konuşma yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yeni dönemde depremin yıkıma neden olduğu Malatya'yı eski günlerine döndürmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.