AK Parti Malatya milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Malatya milletvekili adayları İnanç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan, seçim çalışmalarını sürdürdü.

Partinin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ölmeztoprak, Akçadağ ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi, daha sonra Başpınar, Doğu, Kültür, Aktepe, Gölpınar ve Yağmurlu mahallelerini ziyaret etti.

Ölmeztoprak, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Malatya'da yeniden imar, inşa ve ihya çalışmalarına başladıklarını anlattı, 14 Mayıs'tan sonra bu çalışmaların Malatyalıların da desteğiyle bütün hızıyla devam edeceğini vurguladı.

Abdurrahman Babacan da Kiltepe Mahallesi'ndeki sanayi esnafını ziyaret etti, Sarıcıoğlu Mahallesi'ndeki çadırkentte vatandaşlarla bir araya geldi.

Destek isteyen Babacan, vatandaşların taleplerini dinledi.