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AK Parti Lüleburgaz Başkanlığında Sandık Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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AK Parti Lüleburgaz Başkanlığı'nda sandık yönetim kurulu toplantısı düzenlendi. AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, yerel seçimlerden zaferle çıkacaklarına inandığını belirtti. Lüleburgaz'ın hak ettiği hizmetlere kavuşması için çalıştıklarını ifade eden Sarıçam, destek verenlere teşekkür etti. Toplantıda partililere sandık yönetimi konusunda bilgi verildi.

AK Parti Lüleburgaz Başkanlığında sandık yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, yerel seçimlerden zaferle çıkacaklarına inandığını söyledi.

Lüleburgaz'ın hak ettiği hizmetlere kavuşması için çalıştıklarını ifade eden Sarıçam, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından partililere sandık yönetimi konusunda bilgi verildi.

Çocuk Şenliği düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından Çocuk Şenliği düzenlendi.

Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuklara ücretsiz tiyatro oyunları sahnelendi.

Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyelerde dağıtıldığı belirtildi.

Pınarhisar Belediye Başkanı Talay, çalışmaları inceledi

Pınarhisar Belediye Başkanı ihsan Talay, çalışmaları inceledi.

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Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Talay, yorulmadan, durmadan çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Lüleburgaz AK Parti Etkinlikler Politika Güncel Haberler

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