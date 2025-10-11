AK Parti'li Zorlu: Meclis'teki sloganları kesinlikle doğru bulmuyoruz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Meclis'te atılan Abdullah Öcalan sloganlarına ilişkin, "Bunları kesinlikle doğru bulmuyoruz ve kabul edilebilir de görmüyoruz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin ortak sesi ve vicdanını temsil eden bir buluşma noktasıdır. Biz terörsüz Türkiye hedefini bu anlamda bir birliktelik, dayanışma ruhu içerisinde ilerletmeye, soğukkanlı ve dikkatli bir şekilde davranmaya gayret ediyoruz" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, bir dizi programa katılmak için Kocaeli'ye geldi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret eden Zorlu ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na geçti. Zorlu'ya; AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları eşlik etti. Zorlu, burada açıklamalarda bulunup, gazetelerin sorularını yanıtladı.

'DÜNYANIN EN GÜÇLÜ BİRLİĞİ HALİNE GELDİ'

'Türk Dünyası Buluşmaları'nın ilkini Kocaeli'de gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Zorlu, "Son olarak Azerbaycan'ın Gebele şehrinde, Türk Dünyası Liderler Zirvesi gerçekleşti. Orada Cumhurbaşkanımız ortak alfabe çalışmalarıyla ilgili kararlı iradesini ortaya koydu ve ilk çeviri eserleri diğer devlet başkanlarına da vermek suretiyle bunun öncülüğünü gerçekleştirdi. Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla sadece bu günümüzü değil, nesillerimizin de geleceğini aydınlatabilme, bu yönü tayin edebilme hedefiyle ilerleyen Cumhurbaşkanımızın Türk dünyası vizyonu ortak alfabe çalışmalarındaki öncü rolümüzle birlikte iletişimde birliğin sağlandığı bir döneminde, işaretlerini hep birlikte vermektedir. Ne mutlu ki zorlu dönemlerden geçerek geldiğimiz son periyotta artık Türki Devletleri arasında ebedi kardeşlik stratejik ortaklık belgesinin hazırlıkları başlamıştır. Bu gerçekten çok önemli bir aşama. Şu an itibarıyla yaklaşık 5 milyon kilometrekare yüzölçümü, 2,1 trilyon dolar milli hasılası, 250 milyonu aşkın nüfusuyla Türk Devletleri Teşkilatı, sadece bölgesel bir ittifak olmanın da ötesine geçerek bugün dünyada belirli meselelere yön verme iradesini artık oluşturmuş, dünyanın güçlü bir birlikteliği haline gelmiştir. Bu sürecin en önemli kırılma noktalarından bir tanesi olan 2021 İstanbul Zirvesi'nde teşkilatın adı Türk adını almıştır. Geldiğimiz nokta bizlere umut vermektedir. Çünkü son dönemde hep birlikte görüyoruz ki dünyada barış ve huzur arayışlarının temelinde bizim coğrafyamızda ne yaptığımız ya da ne yapmadığımızla ilgilidir" dedi.

'KANIN DURACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ'

Zorlu, "Gazze'de sağlanan ateşkes, ümit ederiz ki kalıcı bir anlaşmaya dönüşsün. Yaklaşık 2 yıldır buradaki insanlık dramının karşısında ve mezaliminin sözü, sesi olan Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu mücadele Birleşmiş Milletler formunda artık tüm dünyanın gözünü buraya çevirdiği bir noktaya gelmiş çok şükür bugün gelinen aşamada kanın, gözyaşının durduğunu, duracağını ümit ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu kararlı duruşumuzun Türkiye'nin geçmişten, tarihsel birikiminden aldığı güçle çok daha farklı noktalara taşınacağına da yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

'MİLLİ İRADE HER ŞEYİ GÖRMEKTE'

Zorlu, "Ana muhalefet partisi lideri, yabancı ülkelerde, başkentlerde Türkiye'yi şikayet etmeye kalkıyor. Bu, gerçekten çok hazin bir durumdur. Merhum Cemil Meriç'in bir ifadesini hatırlatıyor bu anlayış; 'Vatanını yaşanmaz sayanlar, aslında vatanını yaşanmazlaştıranlardır.' Bu çok açık, Türkiye'nin milli iradesine yönelik saygısızlık durumudur. Oysaki muhalefet; çözüm üreten, eleştirdiği şeyler karşısında alternatifler sunan ve bunu da milletten aldığı iradeyle hayata geçiren bir anlayışa sahip olmalıdır. Bu, kabul edilebilir bir durum değildir. Şaibe iddialarıyla ortaya çıkan, birtakım üzücü fotoğrafın gölgelemesini yapmak için yabancı başkentlerde konuşmaya hiç gerek yoktur. Milli irade, Türk milleti her şeyi görmektedir. Bizim de her zaman yüzümüzü döndüğümüz yer milletimiz olacaktır; büyük Türk milleti olacaktır" dedi.

'BİR PROVOKASYONA ASLA İZİN VERİLMEMELİ'

Meclis'te atılan Abdullah Öcalan sloganlarına ilişkin de Zorlu, "Bunları kesinlikle doğru bulmuyoruz ve kabul edilebilir de görmüyoruz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin ortak sesi ve vicdanını temsil eden bir buluşma noktasıdır. Biz terörsüz Türkiye hedefini bu anlamda bir birliktelik, dayanışma ruhu içerisinde ilerletmeye, soğukkanlı ve dikkatli bir şekilde davranmaya gayret ediyoruz. Eğer bu hedefe hep birlikte ilerleyeceksek, bu samimiyeti ortaya koyacaksak, herkesin söylemlerine çok dikkat etmesi gerekmekte. Bir provokasyona da asla izin verilmemelidir. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle AK Parti grubu olarak milletimizin vicdanını kanatacak hiçbir şeye izin vermeksizin doğudan batıya, kuzeyden güneye 86 milyon vatandaşımızın birlikteliğini ve huzurunu esas alan bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),