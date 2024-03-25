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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Siyasi muhaliflerimizin gönülle, hizmetle alakaları yok

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizim siyasi muhaliflerimizin gönülle, hizmetle, insanımızın hayatını iyileştirme ile alakaları yok; onlar belediyeleri ele geçirmeyi, oraları siyasi karargah haline getirmeyi, kendi istikballeri ve gelecekler ile ilgili bir mekan haline getirmeyi planlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne çok az zaman kaldığını hatırlattı.

Partililere hitap eden Yılmaz, "Kapı kapı gezelim, her vatandaşımıza dokunalım ve gönül dostluğumuzu ortaya koyalım. Belediyecilik bizim işimiz. Ben Samsun'da 20 yıla yakın belediyecilik yaptım. AK Parti belediyeciliğinin diğer belediyelerden farkı, hizmet belediyeciliğidir. İkincisi de gönül belediyeciliğini önemsememizdir. Belediyecilik, hizmeti ön plana alan, insan hayatının konforunu yükseltmeye çalışmaktır. Biz insanımızın kültüre, sanata, biz insanımızın duygu dünyasına, biz insanımızın inanç dünyasına yönelik hizmetlerini de aksatmadan yerine getirmenin bir görev olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin muhalif partilerinden farklı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bizim siyasi muhaliflerimizin gönülle, hizmetle, insanımızın hayatını iyileştirme ile alakaları yok; onlar belediyeleri ele geçirmeyi, oraları siyasi karargah haline getirmeyi, kendi istikballeri ve gelecekler ile ilgili bir mekan haline getirmeyi planlıyor." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da siyasetin, safını belirleme sanatı olduğunu dile getirerek, "Siyaset bir duruşun, bakışın, anlayışın, aşkın, davanın ifadesidir. AK Parti kurulduğu günden itibaren milleti ile büyüyen, milleti ile yürüyen ve yaşayan bir siyasi harekettir. AK Parti, 'milletin üstünde güç tanımam' diyen partidir. AK Parti anlayışında yerel yönetimler vatandaşımıza dokunduğumuz ilk el demektir. Bizler yerel yönetimleri bir makam olarak asla görmeyiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise AK Parti'nin gücünü milletten aldığını vurgulayarak, bu seçimlerin, milletin Türkiye'nin geleceğine dair karar verdiği seçimler olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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