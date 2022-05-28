AK Parti'li Yılmaz, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nü ziyaret etti - Haberler

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AK Parti'li Yılmaz, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nü ziyaret etti

AA - Güncel
AK Parti'li Yılmaz, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nü ziyaret etti

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Erdemli'deki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Ak Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Erdemli'deki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Yılmaz, ziyaretinde Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu'dan bilgi aldı.

Zeynep Gül Yılmaz, daha temiz ve sağlıklı denizler için yapılan her çalışmayı desteklediklerini ifade etti.

Salihoğlu da deniz ve iklimle ilgili farkındalığı artırmak için yeni projeler yaptıklarını belirtti.

Yılmaz'a ziyaretinde AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya da eşlik etti.

AA / Güncel

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Zeynep Gül Yılmaz AK Parti Güncel Haberler

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