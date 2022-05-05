AK Parti'li Yıldırım'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: İnşallah beklentileri karşılayacak şekilde olur

Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 3600 ek gösterge konusunda sona gelindiğini belirterek, "Uzun süredir gündemimizde olan 3600 diye tanımlanan mesele Çalışma Bakanlığımızın yoğun gündemi olarak devam ediyor. Artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyor. Bunun birçok etapları var. Zor bir düzenleme. İnşallah beklentileri karşılayacak şekilde bir sonuca vardırılır" dedi.

Memur- Sen Erzincan İl Temsilciliği tarafından düzenlenen teşkilat buluşması müftülük konferans salonunda yapıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile teşkilat şube başkan ve üyeleri katıldı.

"Tabii çalışanlar, memurlar, işçilerimiz, sözleşmeliler gönlümüz arzu eder ki burada bir sadeleştirme yapılabilsin. Çalışanların statüleri mevzuatları birleştirilebilsin. Bunun için de mücadele ediliyor. Belirli mesafelerde alındı. Buna da şahidiz. Bundan sonra da bu yönde çalışma müşterek çalışma devam edecek. Bunun ip uçlarını da başkan verdi. Aslında onun da yapacağı toplantıda bakanlıkta ele alınacak konulara yönelik bir anlamda düşüncelerini burada kamuoyu ile paylaştı. Uzun süredir gündemimizde olan 3600 diye tanımlanan mesele Çalışma Bakanlığımızın yoğun gündemi olarak devam ediyor. Artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyor. Bunun birçok etapları var. Zor bir düzenleme. İnşallah beklentileri karşılayacak şekilde bir sonuca vardırılır. Şunu unutmayalım ister devlet tarafında olalım, ister devlete hizmet eden memur, işçi veya özel sektör de işveren veya işçi çalışan tarafında olalım. Bu ülke bizim bu ülkenin geleceği hepimizin. İmkanlarımız kısıtlı, ihtiyaçlarımız sınırsız. Önemli olan kısıtlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları öncelikleri iyi belirleyerek beklentileri karşılamak. Zaten bu sağlandığında hem ülkede huzur hem de çalışanın çalıştığı işten haz duyması tatmin olması sağlanmış olur."