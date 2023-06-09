AK Parti'li Yenişehirlioğlu ve oğlu kazada yaralandı

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26), Afyonkarahisar'da geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Afyonkarahisar- Uşak kara yolunda meydana geldi. Seçim bölgesi Manisa'ya giden AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlunun bulunduğu, Ünal Özdemir yönetimindeki otomobil, devrilen büyükbaş hayvan yüklü TIR'dan yola savrulan hayvana çarptı. Otomobil, daha sonra şarampole sürüklendi. Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu yaralandı. Yenişehirlioğlu ve oğlu, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yenişehirlioğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece TBMM'deki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra seçim bölgem Manisa'da teşkilatımızla buluşmak üzere çıktığımız yolda Afyonkarahisar'da trafik kazası geçirdik. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Hastanede tedavimiz devam ediyor. Arayarak veya mesajlarıyla yanımda olan tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Biz bu canın emanetçisiyiz. Sağlıklı günlerde birlikte olmak ümidiyle" ifadelerini kullandı.