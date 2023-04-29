AK PARTİ'Lİ YAZICI SEÇİM, DEMOKRASİLERİN EN ÖNEMLİ ARACI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçimin demokrasilerin en önemli aracı olduğunu ifade ederek, 'Bu ülkede iş yapanlar var, söz üretenler var. İş yapanlar Cumhur İttifakı'nda, onun başında da Recep Tayyip Erdoğan var.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçimin demokrasilerin en önemli aracı olduğunu ifade ederek, 'Bu ülkede iş yapanlar var, söz üretenler var. İş yapanlar Cumhur İttifakı'nda, onun başında da Recep Tayyip Erdoğan var. Dolayısıyla vatandaşımızı aydınlatırken laf üretenlere değil, iş yapanlara destek vereceğiz' dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yeşilyurt Mahalle Teşkilatı Seçim İrtibat Bürosu Açılışı'na katıldı. Hayati Yazıcı'ya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve partililer eşlik etti. Kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Yazıcı, '3 Kasım 2002'den bu yana millet önünde hesap verme zamanı geldiğinde yaptıklarımızı millete anlatmak suretiyle onların takdir ve desteğini alarak 3 Kasım 2002 Türkiye'sini sırtladık, bugüne taşıdık. Her şeyi değiştirdik. Doğru yönde, gelişme yönünde, Türkiye'nin gücünü artırma yönünde el atmadığımız, dokunmadığımız, kenarda bıraktığımız hiçbir konu yok. Bunun siyasal okunuşu şu, AK Parti'nin siyaset tarzı, kapsayıcı, kuşatıcıdır. AK Parti şaşı bakmaz, yan bakmaz, dar bakmaz. Geniş perspektifte, geniş mercekte bakar. Türkiye'nin sorunlarını, imkanlarına göre planlama yapmak suretiyle ileriye doğru hamle yaptırma yönünde devam ettiririz. Burada liderlik önemlidir. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bu kadroların sinerjisi, coşkusu, her sorunun üstesinden gelecek güçtedir' dedi.

'LAF ÜRETENLERE DEĞİL, İŞ YAPANLARA DESTEK VERECEĞİZ'

Seçime az bir süre kaldığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı sözlerine şöyle devam etti

'14 Mayıs 2023'te Türkiye'nin seçimini gerçekleştireceğiz. Seçime katılan kümeler var. Bir Cumhur İttifakı bir de Millet İttifakı denen küme var. Seçim demokrasilerin en önemli aracıdır. Seçim varsa demokrasi var. Dolayısıyla demokrasilerde millet egemenlik hakkını, seçim zamanı seçmek suretiyle vekil belirler, ona emanet eder. Bu millet sezgileri güçlüdür. İş yapanlara emaneti verir. Bu ülkede iş yapanlar var, söz üretenler var. İş yapanlar Cumhur İttifakı'nda, onun başında da Recep Tayyip Erdoğan var. Dolayısıyla vatandaşımızı aydınlatırken laf üretenlere değil, iş yapanlara destek vereceğiz. Ülkemizin geleceği için, 2053 Türkiye'si için ve yine atalarımızın Anadolu'ya gelişlerinin bininci yılı 2071 için bu ülkede zemin oluşturmak istiyorsak iş yapanlara emaneti teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bizim hayallerimiz var. Hayalci değiliz, ama Türkiye için hedeflerimiz var. Bu hedefleri sizden aldığımız güçle gerçekleştireceğiz. Bu konuda kararlı mısınız O halde durmak yok, yola devam.?