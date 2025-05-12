AK Parti'li Yazıcı'dan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararı, milletimizin yıllarca özlemini çektiği 'Terörsüz Türkiye' hedefinin hayata geçirilmesinde önemli bir dönemeç noktasıdır." ifadesini kullandı.

Yazıcı, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ülkenin geleceği için ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" hedefinde bugün önemli bir eşiğin geride bırakıldığını belirtti.

Ülke ve millet için yeni bir dönemin kapısının aralandığını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararı, uzun yıllardır terör, kaos, çatışma, şiddet ve istikrarsızlık sarmalında ülkemizin ayağına pranga olan terörün bitirilmesi noktasında çok kıymetlidir. Bugün açıklanan terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararı, milletimizin yıllarca özlemini çektiği 'Terörsüz Türkiye' hedefinin hayata geçirilmesinde önemli bir dönemeç noktasıdır."

"Süreci sekteye uğratmak isteyen hiçbir anlayışa müsaade etmeyeceğiz"

Cumhur İttifakı olarak terörü tamamen ortadan kaldırmak, gelecek nesillere terörsüz bir Türkiye bırakmak ve huzuru ülkede kalıcı hale getirmek için çok güçlü bir iradeye sahip olduklarının altını çizen Yazıcı, şu görüşleri paylaştı:

"Milletimizin sırtından bu yükü atmak için devlet-millet kaynaşmasıyla el ele, omuz omuza çalışacağız. Bu topraklarda büyük bir medeniyet inşa eden bu milletin barış ve huzur içinde yaşayabileceğini tüm dünyaya göstermeliyiz. Artık enerjimizi, kaynaklarımızı ülkemizin kalkınması ve kardeşliğimizi güçlendirmek için harcamalıyız. Huzur ve barış ortamını kalıcı hale getirecek her adımın arkasında durmak, devlet-millet kaynaşmasıyla 'Terörsüz Türkiye' sürecine sahip çıkmak hepimizin görevidir. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde ilerlemesi en büyük temennimiz. Bu süreci sekteye uğratmak isteyen hiçbir anlayışa asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimiz tüm birimleriyle süreci titizlikle takip edecektir. Bu karar, yalnızca ülkemiz için değil aynı zamanda bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesis edilmesi adına da hayati önemdedir."