AK Parti'li Yazıcı: Çok üzgünüz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bartın'ın Amasra ilçesinde 40 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili, "Olaydan dolayı çok üzgünüz. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bartın'ın Amasra ilçesinde 40 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili, "Olaydan dolayı çok üzgünüz. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve tüm milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifa diliyorum" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Isparta'daki program kapsamında otelde gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıya AK Parti MKYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve belediye meclis üyeleri, partililer katıldı. AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, maden faciasında hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğinde bulundu.

Hayati Yazıcı, daha sonra Isparta Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edip, kentten ayrıldı.