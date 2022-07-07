AK Partili Yayman, tamamlanan Kırıkhan çevre yolunda incelemelerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Partili Yayman, tamamlanan Kırıkhan çevre yolunda incelemelerde bulundu

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
AK Partili Yayman, tamamlanan Kırıkhan çevre yolunda incelemelerde bulundu

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tamamlanan Kırıkhan çevre yolunda incelemelerde bulundu.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tamamlanan Kırıkhan çevre yolunda incelemelerde bulundu.

Yayman, beraberindeki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Numan Bölükbaş, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik ve AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik'le tamamlanan Kırıkhan çevre yolu ile ilgili bilgi aldı.

Burada açıklamada bulunan Yayman, daha önce tek şeritli olan yolda her yıl çok sayıda trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

Kazalarda yılda yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Yayman, şunları kaydetti:

"2018 yılında ilk milletvekili olduğumuzda bu yol için söz verdik, bu yolu ölüm yolu olmaktan çıkarıp sevgi yolu yapacağız. Bu yol Kırıkhan için önemli bir yoldu, bugün mü bitecek, yarın mı diye çok tartışma oldu, çok şükür bayramdan önce tamamlanıp açıldı. Bu yolun kilometresi 15 milyon TL'ye mal oluyor ve burada 10 kilometre bir yol yapıldı bu da 150 milyon liraya mal oldu."

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title