Ak Parti'li Yayman: Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağım

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'le ilgili fezleke Meclis'e geldiğinde dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağını söyledi.

AK Parti'li Yayman, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayman, DBP'li Aydeniz'in polise yönelik yumruklu saldırısıyla ilgili, "Salihe Aydeniz'in polisimize yumruk atması, orada bir takım olumsuz görüntülerin ortaya çıkması, kamu düzenini bozmaya yönelik hareketleri kınıyorum. Bir milletvekiline yakışmayacak davranışlar olarak görüyorum. Sözüm ona milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e geldiğinde ben de kaldırılması yönünde oy kullanacağımı belirtmek isterim" dedi.

Yayman, 6'lı masanın içinde olan liderleri de bu konuda bir söz söylemeye davet ettiğini belirterek, "Sayın Meral Akşener, Sayın Babacan, Davutoğlu bir şey söylemeyecek mi, Sayın Kılıçdaroğlu bir cümle kurmayacak mı? 'Görmedim, duymadım, işitmedim' şeklindeki bir yaklaşımı milletimize havale ediyorum" ifadelerini kullandı.