AK Parti'li Yayman, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yayman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu'nun özgür sesi olarak Milli Mücadele'mizi tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansı 102 yaşında. Dünyanın her noktasında mazlum ve mağdurların sesi olarak Türkiye'nin bir markası haline gelen Anadolu Ajansına nice asırlar dilerim."