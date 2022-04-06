AK Parti'li Yayman, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Yayman, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
AK Parti'li Yayman, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yayman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu'nun özgür sesi olarak Milli Mücadele'mizi tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansı 102 yaşında. Dünyanın her noktasında mazlum ve mağdurların sesi olarak Türkiye'nin bir markası haline gelen Anadolu Ajansına nice asırlar dilerim."

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti, Hatay, TBMM, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title