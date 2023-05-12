Ak Parti'li Yavuz: Oy pusulasının değişme şansı yok

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, " Muharrem İnce'nin yarışa sonuna kadar devam etmesini açıkça isterdik. Pusula netleşmiştir, kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı oy pusulasının değişme şansı yok" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yavuz, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, "Pazar günü inşallah sonucu göreceğiz. Belki en son sorulacak; hiç sorulmadan şimdiden söyleyeyim. Sahanın nabzına baktığımda, anketlerin dilini okumaya çalıştığımızda ve olup bitene bir parça dikkatlice baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı oy oranının bir önceki seçimlerden daha aşağıya olmayacağını öngörüyorum. Yine AK Parti'nin oylarının da bir önceki seçimde, 2018'i kastederek söylüyorum; AK Parti'nin alacağı oy oranının da bir öncekinden daha aşağıya olmayacağını bize gösteriyor" diye konuştu.

Yavuz, 'Muharrem İnce'ye verilmiş oylarda sandık müşahitlerinize ne diyeceksiniz' sorusuna, "Orada öyle geçecek ama sonradan ne olacak onu göreceğiz. O ortaya çıkacak, YSK'ya kadar gidecek ve YSK nihai kararını verecek" dedi.

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Haber-Kamera: Kaan ULU- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,