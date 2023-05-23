AK PARTİ'Lİ VEKİLLER MAZBATA ALDI

AK PARTİ'den Burdur milletvekili seçilen Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz mazbatalarını aldı.14 Mayıs günü yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Burdur milletvekili seçilen Ak Parti'li Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, bugün İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatalarını aldı. İl Seçim Kurulu Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, Siyasi partiler nezaket ve saygı kuralları çerçevesinde seçim sürecini yürüttü. Seçim sonuçlarına da herhangi bir itiraz olmadı ve seçim sonuçlarını kesinleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Rabbim hayırlı ve başarılı hizmetler yapmayı nasip etsin dedi. İl Seçim Kurulu Başkanı Talih, daha sonra Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz'un mazbatalarını verdi.Adliye dışında gazetecilere açıklama yapan AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, Bugün itibarıyla milletvekillerimiz mazbatalarını teslim aldı. Artık resmi olarak görevleri başlıyorlar. Bundan sonraki süreçte mecliste yemin ederek görevlerine başlayacaklar. Biz eminiz ki iki milletvekilimiz cengaver gibi çalışacak. Burdur için gece gündüz ellerinden ne geliyorsa yapacaklar. Biz bunlara şahidiz, garantörüz. Bizler AK Parti teşkilatı olarak milletvekillerimizle uyumlu bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. İnşallah pazartesiden sonra da 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çok iyi bir ekip olacaklar dedi.Milletvekili Adem Korkmaz, 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri, 14 Mayıs itibarıyla gerçekleşti ve bunun sonucunda AK Parti'miz iki milletvekili çıkararak önemli bir sonucu ortaya koydu, milletimizin teveccühüne nail olmak şerefini bize bahşetti. Biz de Mustafa kardeşim ve CHP'den seçilen milletvekili arkadaşımızla beraber Burdur'un bütün meselelerini omuz omuza, birlikte çalışma noktasında yoğun bir mesai sarf edeceğiz. Mesele Burdur olduğunda bir araya gelecek. Siyasi rekabet kendi nezaketi içerisinde elbette devam edecek diye konuştu.

Milletvekili Mustafa Oğuz da şunları söyledi

Ben tüm il ve ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarımıza 35 günlük seçim sürecinde bizleri bir an bile yalnız bırakmadıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçe belediye başkanlarımız, Cumhur İttifakı belediye başkanlarımız da destek oldu. Bizlere destek olan yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize, teşkilatımızın tüm fertlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 29 Mayıs yeni bir fetihtir. Pazartesi günü itibarıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ilimiz ve ülkemiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. (DHA)

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