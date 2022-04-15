AK Parti'li Uygur, Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'i ziyaret etti

PAZARYERİ, BİLECİK (AA) - Ak Parti Balıkesir Milletvekili ve MKYK Üyesi Belgin Uygur, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.

Milletvekili Uygur, ziyaretinde yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Tekin ve partisinin ilçe yönetimiyle istişarede bulunduklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde durmadan çalışmalara devam ettiklerini belirten, "Büyük ve güçlü Türkiye'yi milletimizden aldığımız destekle hep birlikte inşa edeceğiz. Burada özellikle Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız ve değerli meclis üyelerimiz ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Teşkilatlarımızdaki bu birlik beraberlik, kardeşlik manzarası partimizin davasındaki kararlılığını göstermektedir." dedi.

Tekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uygur'a toprak kahve seti hediye etti.

Milletvekili Uygur daha sonra Belediye Başkanı Tekin, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan ve Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ile Sarıdayı köyünde ev ziyaretleri yaptı.