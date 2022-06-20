AK Parti'li Ünal: Bakaya ve yoklama kaçakları bedelli askerlikten yararlanabilecek (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TEKLİF MECLİS'E SUNULDUAK Parti'li Mahir Ünal'ın açıklamasının ardından 20 maddelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
TEKLİF MECLİS'E SUNULDU
Ak Parti'li Mahir Ünal'ın açıklamasının ardından 20 maddelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin bu hafta Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülmesi, gelecek haftalarda da Genel Kurul gündemine alınması planlanıyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel