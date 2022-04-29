AK Parti'li Ünal: Avrupa Dijital Hizmetler Yasasını kendi yasamıza aktaracağız

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Avrupa Birliği'nin (AB) üzerinde anlaşma sağladığı Dijital Hizmetler Yasasını olduğu gibi kendi yasamıza aktaracağız. Avrupa Dijital Hizmetler Yasası, internette bir dönüm noktası. Gerçek hayatta yasa dışı olanın, internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dezenformasyonla ilgili 8 aydır üzerinde çalıştıkları yasal düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Ünal, bu konuda daha çok AB ve ABD hattını temel aldıklarını belirterek, temel insan haklarını, kişisel verileri, özel hayatın dokunulmazlığını koruyacak; çocuklara ve gençlere bu konuda daha güvenli, daha özgür bir internet ortamı sağlayacak hukuki düzenlemeleri bütün dünyada takip ettiklerini söyledi.

Ünal, dezenformasyon ile ilgili yasal düzenleme üzerinde Cumhur İttifakı olarak mutabakat sağlandığını belirterek, "Külliye'den taslak bize, Meclis'e geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu taslağı Sayın Devlet Bahçeli'ye verdi. Sayın Bahçeli de Sayın Erkan Akçay ve Feti Yıldız'ı görevlendirdiler. Salı günü bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda taslak üzerinde genel bir mutabakat sağlandı. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ondan sonra biz de hızla bu düzenlemeyi TBMM'ye sunacağız" dedi.