AK PARTİ'Lİ TURAN TOGG, ÜLKEMİZİN BÜYÜMESİNDE SEMBOL BİR İSİM HALİNE GELDİ

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nde Togg, ülkemizin bağımsızlığında, büyümesinde sembol bir isim hale geldi. Artık tam bağımsız Türkiye yolunda önemli adımlar atarken nasıl ki doğal gazımız Karadeniz'den karaya ulaştı, Gabar'da petrolümüz artık yollarda oldu dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Çanakkale'de Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde Turan'a, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas eşlik etti. İlk olarak Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Turan, burada sanayi esnafıyla birlikte yerli otomobili inceledi.

'TOGG'DA TÜRKİYE'MİZİN YOLLARINDA YERLİ ÜRETİM OLARAK GURURUMUZ OLDU'

Seçim çalışmaları kapsamında Çanakkale'de ilçe ilçe, köy köy dolaştıklarını söyleyen Turan, Bugünkü ziyaretlerimizi Togg ile gerçekleştiriyoruz. Esnaf arkadaşlarımız da Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u inceleme fırsatı buluyorlar. Petrol aramadan, doğal gaza kadar birçok alanda artık Türkiye'nin adı konuşuluyor. Yanımızda bir başka gururumuz yerli otomobilimiz Togg var. Sanayi sitemize geldik. Buradan esnaf odamıza gideceğiz. Togg yanımızda. Yarın Biga'mızda olacağız. Togg'umuzu her ilçemize götürmeyi istiyoruz. Onu halkımızla buluşturmayı bir gurur vesilesi olarak düşünüyoruz ve görüyoruz. Burada çok sayıda esnafımız, otomobil tamircimiz var, çeşitli alanlarda onarım yapan esnaflarımız var. Bakalım onlar beğenecekler mi Biz gelirken gururla geldik dedi.

Togg'un Türkiye'nin bağımsızlığında, büyümesinde sembol isim haline geldiğini belirten Turan, Artık tam bağımsız Türkiye yolunda önemli adımlar atarken nasıl ki doğal gazımız Karadeniz'den karaya ulaştı, Gabar'da petrolümüz artık yollarda oldu. Nasıl ki milli savunmada yüzde 80'e yakın yerlilik oranımız oldu. Togg'da bugün Türkiye'mizin yollarında yerli üretim olarak gururumuz oldu diye konuştu.

Buradaki konuşmanın ardından AK Parti'li Turan ve beraberindekiler yerli otomobil Togg ile Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.(DHA)

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