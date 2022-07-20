AK PARTİ'Lİ TURAN: ŞEHRİMİZDE SANAYİNİN GELİŞTİĞİNİ GÖRMEK BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ONUR

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Şehrimizde sanayinin geliştiğini görmek bizim için çok büyük bir onur dedi.

AK Pati Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Yenice Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi inşaatında incelemelerde bulundu. İnceleme gezisine AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Faruk Günay, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sinan Taban ve yönetimi katıldı. Çanakkale'nin her alanda gelişmeye devam ettiğini belirten Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile kentte yeni bir döneme girildiğini, iş insanları ve tüm kurumların bu yeni döneme ayak uydurması gerektiğini kaydetti. Yenice Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili bilgiler de aktaran Turan, şöyle konuştu: "Tüm ilçelerimizin marka değerini daha da arttırmak için yoğun çaba, yoğun mesai harcıyoruz. Meclis kapanır kapanmaz bölgemizde ilçe ilçe gezerek, büyük bir gayretle önemli adımlar atmaya çalışıyoruz. Yenice'mizdeyiz, Belediyemizin 49 adet, site yönetimimizin 41 adet planladığı toplamda 90 tane parselin olduğu Yenice'mize yakışır bir Küçük Sanayi Sitesi'nin temelini atmış olduk. Harika bir çalışma. Eski sanayi alanı 20 dönüm, yeni imarlı alan 110 dönüm. Bugüne kadar toplamda 6 bin 300 metrekarelik 44 dükkan inşaat alanı gerçekleşti. Kalan 5 adet 120 metrekarelik sanayi dükkanının yapımına başlanacak. Sanayi projesinin devamı niteliğinde, kooperatifimiz tarafından aynı imarlı arsalar üzerine 41 adet 120 metrekarelik sanayi dükkanının yapımı devam etmektedir. Toplamda 90 adet iş yerinin yıl sonu itibarıyla tamamlanmasının ardından mevcut sanayi alanının ilçe merkezi dışına alınması çalışmalarının önü de hızlı bir şekilde açılmış olacak. Bölgemizde sanayinin geliştiğini görmek, esnafımızın büyüdüğünü görmek, bizim için çok büyük bir onur. Her zaman ifade ediyoruz, artık Çanakkale'de 1915 Çanakkale Köprüsü'nden önce bir tarih vardı, sonrasında başka bir tarih var. Tüm ilçelerimizin alt yapısıyla, sanayi sitesiyle, kamu binalarıyla yeni döneme hazırlanması lazım. Bunu kaçıran yanlış yapar. Biz istiyoruz ki köprü sonrası Çanakkale'ye tüm ilçelerimiz, tüm kurumlarımız, tüm birimlerimiz azami gayret ederek ayak uydursunlar. Tekrar hayırlı olmasını diliyor, başkanlarımızı tebrik ediyoruz diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel