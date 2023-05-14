AK Parti'li Turan oyunu Çanakkale'de kullandı

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, oyunu Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda 1014 nolu sandıkta kullandı. Turan yaptığı açıklamada, "Hangi partiye oy verirlerse, versinler tüm hemşerilerimizi oy kullanmaya davet ediyorum. Sandık emanettir. Her seçmenimiz, her hemşehrimizin bu hakkını kullanmalarını öneriyorum. Oy kullanmayanın şikayet hakkı olmaz" dedi.

Çanakkale'de saat 08.00 itibariyle Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 436 bin 13 seçmen, kurulan 1591 sandıkta oy kullanmak için sandıklara gitmeye başladı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda 1014 nolu sandıkta oy kullandı.