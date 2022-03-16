ÇANAKKALE (DHA) - Ak Parti'li Turan: Dünyanın en büyük köprüsünü cuma günü açıyoruz

Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çanakkale ve bölge için çok kıymetli bir yatırım olduğunu söyleyerek, "'Yaparız' dedik, 'yapamazlar' dediler. Temel attık, 'seçim yatırımı' dediler. Direkler yükseldi, 'asla bitmez' dediler. Ama 4 yıl gibi bir sürede dünyanın en uzun köprüsünün bitmesine şahitlik ediyoruz. Dünyanın en büyük köprüsünü cuma günü açıyoruz" dedi.

AK Parti'li Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çanakkale ve bölge için çok kıymetli bir yatırım olduğunu söyledi. Turan, "Her ne kadar vapur süresi yarım saat olsa da in-bin, kar kışta, fırtınada bekle, bayram tatillerinde benzer yoğunluklarda bekle; 2-3 saati bulan bir yolculuktu o bölge. Bizim hastamız olur, karşıya geçmek için çok ısrarla kaptan ararız. Gemi, vapur bulmaya çalışırız. Meyvecimiz hale meyve gönderecektir, bununla ilgili yazın çok yoğunluk vardır. Bizi ararlar 'eğer şu gemiye şu vapura binemezsem bizim meyvemiz bozulacaktır' diye. Balıkçımız benzer sıkıntı yaşar. Ambulans geçecek geçemez; rüzgar ve sis var vapur kalkmaz. Turizmle ilgili otobüsle turist getirenler hep dert yandılar bugüne kadar. Hep bu konularda vatandaşımız dert yandı bizlere. Bu konu bölge için çok hassas bir konu" dedi.

Turan ayrıca, köprüye bağlı olarak yeni projelerin devam edeceğini belirterek, "Bu projeyle herkesin gurur duyması gerekiyor. Ben bir Çanakkale evladı olarak herkesi açılışa davet ediyorum" dedi.

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Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Güncel