AK Parti'li Sürekli, seçim çalışmaları kapsamında ilçeleri ziyaret etti

Ak Parti İzmir milletvekili adayı Kerem Ali Sürekli, seçim çalışmaları kapsamında Bergama, Kınık, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti Bergama İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Sürekli, partililerle bir araya geldi.

Kınık'ta çiftçilerle buluşan Sürekli, AK Parti hükümetlerinin her alanda olduğu gibi tarım ve ormancılık sektöründe de İzmir'e son 21 yılda devasa yatırım ve destekler sunduğunu söyledi.

Kente tarım ve ormancılık alanında 19 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını belirten Sürekli, şunları kaydetti:

"Bu parayla tarımsal destekler verilmiş, barajlar, göletler, sulama kanalları yapılmış. 70 orman parkı, 23 bal ormanı, 3 ekoturizm alanı ve parkuru tesis edilmiş. 240 köyümüze 718 bin gelir getirici fidan dikilmiş. Çorak toprak kalmasın çiftçimizin su eksikliği nedeniyle ekemediği arazisi kalmasın diye yatırım yapılmış. Yeni ormanlar oluşturulmuş. Peki bu yatırım ve destekler ne sağlamış; 2002 yılında 229 bin olan büyükbaş hayvan sayısı 792 bin başa çıkmış, 625 bin baş olan küçükbaş hayvan sayısı 946 bin başa çıkmış. 2002 yılında 137 bin arı kovanı varken bu sayı bugün 277 bine ulaşmış. Süt üretimi 134 bin tondan 566 bin tona ulaşmış, bin 928 ton bal üretilirken 3 bin 56 ton bal üretimine ulaşılmış. Tarımsal hasıla 2 milyar liradan 14,2 milyar liraya çıkmış. Duracak mıyız? Hayır? Daha çok üretecek, daha çok istihdam oluşturacak, ülkemizin yarınlarını, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."

Sürekli, Karşıyaka'da 23 Nisan Çocuk Şenliği programına katıldı, Çiğli'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.