AK Parti'li Sürekli, Menemen ve Çiğli'de ziyaretlerde bulundu

Ak Parti İzmir milletvekili adayı Kerem Ali Sürekli, seçim çalışmaları kapsamında Menemen ve Çiğli ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Menemen'ne bağlı Asarlık Mahallesi'nde kanaat önderleriyle bir araya gelen Sürekli, daha sonra sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Ak Parti'nin bir kitle partisi olduğunu belirten Sürekli, şöyle konuştu:

"AK Parti hükümetleri, unutulan, yalnızca seçimden seçime hatırlanan vatandaşlarımızın yuvası oldu. O güzel insanlarımızın baş tacı edildiği bir hareket oldu. Bu durumu sosyal politikalarımıza da yansıttık, girmedik hane, dokunmadık gönül bırakmadık. İzmir genelinde son 20 yılda gıda, eğitim, sağlık, proje desteklerini de içeren sosyal yardımlardan 156 bin hanemiz yararlandı. Bu yardımların miktarı ise 11,31 milyar lira. Sosyal devlet güçlü millet anlayışıyla milletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Sürekli, daha sonra Menemenli Şehit Ali Er'in ailesini ziyaret etti.