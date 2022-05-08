AK Parti'li Sarıbaş'tan zihinsel engelli 4 çocuğuna bakan anneye ziyaret

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Seda Sarıbaş, Aydın'da 4 zihinsel engelli çocuğuna bakan Sahile Gümüş'ü ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Sarıbaş ve beraberindeki partililer, Sahile Gümüş (67) ve 4 zihinsel engelli çocuğunu Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Engelli çocuklarının bakımını 42 yıldır sürdüren anneyle sohbet eden ve ihtiyaçlarıyla ilgili notlar alan Sarıbaş, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Ziyarette AA muhabirine açıklama yapan Sarıbaş, Sahile Gümüş'ü önceki yıllarda da ziyaret ettiğini, onun varlığının kendileri için bir örnek olduğunu söyledi.

Sarıbaş, "Vefakar ve cefakar annemizi tekrar görelim istedik. Tüm topluma örnek olsun istedik. Allah razı olsun. Daima dile getirdiğimiz bir söz var: 'Cennet analarının ayakları altındadır.' Hakikaten burada onu gözlemlemiş olduk. Rabb'im uzun, sağlık dolu ömürler versin inşallah. Evlatlarını sağlıkla ve sıhhatle büyütebilmesini, ilerleyen yıllarda da inşallah onlara sahip olabilmeyi devam ettirmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Anne Gümüş de ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Sarıbaş'a teşekkür etti.