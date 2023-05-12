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AK Parti'li Şahin'den akülü tekerlekli sandalye hediyesi

AK Parti'li Şahin'den akülü tekerlekli sandalye hediyesi

Güncel Haberler

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük milletvekili adayı Cem Şahin, seçim çalışmaları sırasında verdiği sözü yerine getirdi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük milletvekili adayı Cem Şahin, seçim çalışmaları sırasında verdiği sözü yerine getirdi.

Yortan beldesinde seçim çalışmaları yaptığı sırada yanına yaklaşan yaşlı adamla sohbet eden Şahin, eşinin yürümekte güçlük çektiğini ve bu nedenle evden çıkamadığını öğrendi.

Şahin, yaşlı adamın akülü tekerlekli sandalye talebi üzerine harekete geçti.

Yortan beldesine yeniden giden Şahin, yaşlı adamın eşine akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Karabük Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Milletvekili Cem Şahin AK Parti Karabük Güncel Haberler

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