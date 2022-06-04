AK Parti'li Polat'tan "Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü" açıklaması - Haberler

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AK Parti'li Polat'tan "Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü" açıklaması

AA - Orhan Sunal - Güncel
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AK Parti Uşak İl Başkan Yardımcısı Nergis Polat, Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla il binasında basın açıklaması yaptı.

Ak Parti Uşak İl Başkan Yardımcısı Nergis Polat, Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla il binasında basın açıklaması yaptı.

Polat, yaptığı konuşmada, Dünya Çevre Günü'nün 1972'den bu yana her yıl 5 Haziran'da, çevrenin korunması ve dünya çapında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlandığını, bu yıl da 1-7 Haziran haftasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Türkiye Çevre Haftası" olarak ilan edildiğini ifade etti.

Ak Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığını ve çevre sorunlarına acil çözümler ürettiğini aktaran Polat, şunları kaydetti:

"AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde, çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır.

Şehirlerimiz artık sıfır atığı, sıfır atık maviyi, geleceğe nefesi, millet bahçelerini, Mavi

Bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmakta, bu kulvarlarda adeta birbirleriyle yarışmaktadır."

Geçen 20 yıl da çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına "sessiz devrimler" olarak tanımladıkları sayısız hizmeti ve eseri millete kazandırdıklarını aktaran Polat, "İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın olmazsa olmaz olarak gördüğü yenilenebilir enerjide yüzde 54 kurulu güç seviyesine ulaştık. Avrupa'da 5. sıraya yükseldik." diye konuştu.

AA / Orhan Sunal - Güncel

Dünya Çevre Günü AK Parti Türkiye Uşak Güncel Haberler

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