AK Parti'li Özhaseki'den Yemliha'ya sulama ve sağlık yatırımı müjdesi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yemliha Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'ni ziyaret eden Özhaseki, vatandaşlarla bir araya geldi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, "Yemliha'da sulama suyu hattına çiftçilerimizin isteği üzerine 200 metrede bir çoklu kolektör yapma işini, yatırım programına aldırdık. Çiftçilerimiz tarlalarını daha rahat sulayacak. Bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Yemliha Aile Sağlık Merkezinin büyütüleceğini de belirten Özhaseki, yatırımların Yemliha'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yemliha Kadın Girişimciler Kooperatifi'ni de ziyaret eden Özhaseki burada ocağın başına geçerek misafirlere gözleme pişirdi.

Özhaseki ayrıca kadın girişimcilerin domates sıkma makinası alınması talebini geri çevirmeyerek maddi destek sağladı.

Özhaseki'ye ziyaretinde AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da eşlik etti.