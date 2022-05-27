AK Parti'li Özhaseki'den İBB'ye deprem bütçesi eleştirisi Açıklaması - Haberler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Geçtiğimiz yıl itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ; algı operasyonları için, yani kendilerini iyi, yapılmayanı yapılmış, olmayanı varmış gibi göstermek için ayırdıkları bütçe 845 milyon lira. Depreme hazırlık bütçesi ise 450 milyon lira. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Darıca ilçesindeki Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Tapu Teslim Töreni'ne katılan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'de yıllardır belediyecilik konusunda ellerinden geleni yaptıklarını, hizmet ve sosyal belediyeciliği Türkiye'ye gösterdiklerini söyledi.

"Marka şehir" sloganıyla devam ettikleri çalışmalarda kentlerin çehresinin değiştiğine işaret eden Özhaseki, belediyecilik anlayışlarının hizmet belediyeciliğine ve eser siyasetine dayandığını kaydetti.

Özhaseki, güzel Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olduğunu belirterek, insanlığın bu topraklarda geliştiğini ifade etti.

Birtakım dezavantajlara da sahip olunduğuna değinen Özhaseki, "Hem fitne odakları bitmek bilmiyor hem de bu ülkenin bir gerçeği olarak depremsellik karşımızda duruyor. Bizim ikisine de gücümüz yeter mi? Yeter, Allah'a şükür." diye konuştu.

Özhaseki, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin dirayetli davranışları, tutumları sayesinde hep birlikte karşı çıkıldığını vurgulayarak, "Onları toprağın altına gömüyoruz. İnşallah çıkamayacaklar bir daha oradan." dedi.

Kentsel dönüşümün önemine dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin bir gerçeği; topraklarımızın yüzde 42'si deprem bölgesinde. Nüfusumuzun da yüzde 65'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Son 100 yıl içerisinde bu ülkede 6 ve üzerindeki şiddetlerde yaşanan depremlerin sayısı 58. Ölen insan, şehit sayımız ise 83 bin. Niye bu kadar çok şehit veriyoruz? Halbuki başka ülkelerde bu kadar olmuyor."

Özhaseki, 2012 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kentsel dönüşüm konusunda yasa çıkarıldığını, yasa kapsamında kira yardımları ödendiğini, birçok arsanın belediyelere ücretsiz tahsis edildiğini anlattı.

Belediye başkanlarının da bu konuda gayretli olması gerektiğine işaret eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Üzülerek söylüyorum. İstanbul için yakın bir tehdit var. Bütün bilim adamları bunu söylüyor ama oradakilerin hiç umurunda bile değil. Geçtiğimiz yıl itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); algı operasyonları için, yani kendilerini iyi, yapılmayanı yapılmış, olmayanı varmış gibi göstermek için ayırdıkları bütçe 845 milyon lira. Depreme hazırlık bütçesi ise 450 milyon lira. Böyle bir şey olabilir mi? İstanbul gibi bir yerde sadece algı operasyonu için 845 milyon lira ama depreme hazırlık için 450 milyon lira, sosyal tesisler için 12 milyon lira."

Özhaseki, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı kentsel dönüşüm konusunda gösterdiği cesaretten, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı desteklerinden dolayı tebrik ederek, "İşi gücü algı olan, belediyecilik bile yapmayı beceremedikleri halde 'Cumhurbaşkanı adayıyım' diye tafra satanlara 'Allah insaf versin' diye dua ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından proje kapsamında bazı vatandaşlara tapuları verildi.

Törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti milletvekilleri, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile ilçe belediye başkanları katıldı.