AK Parti'li Kurtulmuş, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleriyle İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefeti eleştirerek, "Baktılar ki bu mesele istedikleri gibi olmuyor, bu sefer milliyetçilik kartını, Türkçülük kartını oynamaya kalktılar. Kusura bakmayın da milleti enayi zannetmeyin. 15 günlüğüne çakma milliyetçiliğe bu millet prim vermez." dedi.

Pendik'te düzenlenen STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleriyle İstişare Toplantısı'nda konuşan Kurtulmuş, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun, gelecek beş yıl kimin cumhurbaşkanı olacağının belirlenmesinden çok daha önemli olduğunu söyledi.

Yapılacak seçimin, Türkiye'nin gelecek yüzyılını belirleyecek bir seçim olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu seçimde hem içeride hem dışarıda cümle alem bir araya gelip, ' Recep Tayyip Erdoğan'ı artık bu seçimde indireceğiz, onun yerine başka bir yönetim gelecek' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, muhalefetin seçim kampanyası dönemindeki söylemlerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Neler söylediklerini biliyorsunuz. 'Cezaevinin duvarlarını yıkacağız. Tutsakları serbest bırakacağız' diyeni mi ararsınız, 'KHK'lıları yani FETÖ'cüleri işlerine iade edeceğiz' diyeni mi ararsınız, ' Türkiye'de bir şekilde özerk bölgeler oluşturacağız, Avrupa Özerklik Şartı'nı kabul edeceğiz' diyeni mi ararsınız. Bunların yurt içindeki korosu yetmedi, yurt dışından da özellikle seçime iki hafta kala dünyanın önemli dergilerinin kapakları Türkiye seçimlerine ayrıldı. Çok açıktan, hiç gizleme gereği de duymadan. Hatta birtakım psikolojik harekat öğeleri içeren kapaklar yaptılar. Söyledikleri şu; 'Güçlü bir Türkiye olması Batı'nın menfaatlerini zedeler. Onun için Tayyip Erdoğan'ı indirin.' Milletimizin olağanüstü feraseti var. Bunları izledi ve 14 Mayıs seçimlerinde bütün dünyanın koro halinde dile getirdiği temennilerin hepsini elinin tersiyle iterek, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı."

Milliyetçilik-Türkçülük kartı

Halkın, milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı TBMM'yi yönetecek birinci ittifak olarak Meclis'e gönderdiğini ifade eden Kurtulmuş, bu sonuçla muhalefetin "parlamenter sistem" söylemini 2028'e kadar artık kullanamayacağını dile getirdi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bir taraftan ilk turun kampanyası boyunca Kandil'den, Avrupa'dan, Kongra-Gel'den 'Kılıçdaroğlu'na destek oluyoruz' diye açıkça mesaj gelecek. Hatta HDP'nin siyasi aktörleri açıkça kalkıp söyleyecekler, 'Kapalı kapılar ardında ne pazarlık yaptık, bunu anlatın' diyecekler. Hatta açıkça diyecekler ki 'Suriye'nin kuzeybatısındaki yani kendilerine göre Rojava bölgesindeki kazanımlara biz de sahip olalım.' Sayın Kılıçdaroğlu televizyonlarda kalkıp, 'Avrupa'nın özerklik şartını tanıyacağız.' diyecek. Yetmeyecek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaptıkları mitinglerde terör örgütünün zafer işaretini CHP'nin yöneticileri ve eşleri yapacaklar. Bunları hep beraber görüyoruz. Evet millet bu kadar terörle mücadele verilirken, bu kadar şehitleri varken, terör örgütlerinin gölgesinde siyaset yapılmasına müsaade eder mi? Bu millet sandıkta müsaade etmedi. Şimdi baktılar ki bu mesele istedikleri gibi olmuyor, bu sefer milliyetçilik kartını, Türkçülük kartını oynamaya kalktılar. Kusura bakmayın da milleti enayi zannetmeyin. 15 günlüğüne çakma milliyetçiliğe bu millet prim vermez. Buna da asla müsaade etmez."

İkinci tur için rehavet uyarısında bulunan Kurtulmuş, çok çalışıp, malzeme üretmek isteyenlere fırsat vermeyecek şekilde tarih yazarak sandıklardan çıkacaklarını dile getirdi.

"Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olacak"

İkinci turda milletin Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki farkı ayırt edip, Erdoğan'a çok daha güçlü destek vererek, 13. Cumhurbaşkanı olarak yeniden göreve getireceğini kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bir tarafta 21 yıldır eser ve hizmetleriyle ortada bulunan Recep Tayyip Erdoğan. Çok şey anlatmaya gerek yok millete. Diğer tarafta da Sayın Kılıçdaroğlu desin ki 'Şu arkadaki ağacı da ben diktim.' Bir tane ağaç göstersin bu memlekette diktiği, bir tane eser göstersin. Bir tarafta 21 yılda köprüler, Marmaray'lar, hızlı trenler, havaalanları, hastaneler, Yusufeli Barajı, üniversiteler, uluslararası alanda yaptıkları, Karadeniz doğal gazı, milli savunma sanayinde öne çıkan Türkiye'nin yerli, milli firmalarının önünü açmasıyla Recep Tayyip Erdoğan. Diğer tarafta ise bu millete göstereceği bir tane hizmeti, bir tane eseri olmayan Sayın Kılıçdaroğlu. 'Musluk açtı' diyor arkadaşlar. Bazıları da diyor ki 'Mutfağında deterjanı da var.' Ama herhalde deterjan fabrikası açmamıştır. Bir tarafta bütün terör örgütlerini bir şekilde tasfiye eden Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta daha dün bile kendisine destek açıklayan PKK'lılara 'Hadi oradan' diyemeyen, onun gölgesindeki HDP'ye 'Siz eğer PKK'ya terör örgütü diyemiyorsanız benim de sizin oyunuza ihtiyacım yoktur' diyemeyen bir Kılıçdaroğlu."

Kurtulmuş, 28 Mayıs akşamı yeni bir safhaya geçeceklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı dediğimiz, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olacak. Sandıkta milli iradeyi küçümseyenleri Allah'ın izniyle sandıklara gömeceğiz." dedi.

Konuşmasının sonunda salondakilerden telefonlarını çıkararak tanıdıklarını aramalarını isteyen Kurtulmuş, kalan üç günde çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.