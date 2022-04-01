AK Parti'li Kurtulmuş, Diyarbakır'da STK temsilcileri ile bir araya geldi Açıklaması

DİYARBAKIR (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin terör belasıyla 40 yılı aşkın süre mücadele ettiğini, büyük bedeller ödediğini ve binlerce insanını kaybettiğini belirterek, "Allah'a şükür bugün bunların hepsi geride kaldı. Yeniden birliğin, dirliğin ve kardeşliğin sağlanmış olması her şeyden daha değerli." dedi.

Kurtulmuş, Diyarbakır'daki temasları kapsamında partisinin il başkanlığınca bir otelde düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Burada konuşan Kurtulmuş, Diyarbakır'da kentin farklı kesimleriyle bir araya gelme şansının olduğunu belirterek, Diyarbakır annelerini ziyaret ettiğini, onların acılarına ortak olduklarını söyledi.

Diyarbakır'ın uluslararası terör çetelerinden neler çektiğini, Türkiye'yi ve bölgeyi bölüp, parçalamak isteyen emperyalizmin oyunları karşısında ne zorluklar yaşadığını bildiklerini ifade eden Kurtulmuş, Sur ilçesinde yaşanan terör saldırılarını hatırlattı.

"Allah'a çok şükür Diyarbakır o günleri aştı. Bir huzur ve selamet ikliminin burada hakim olduğunu görmek fevkalade sevindirici. Türkiye terör belasıyla 40 yılı aşkın süre mücadele etmiştir. Büyük bedeller ödemiş, binlerce insanını kaybetmiştir. Allah'a şükür bugün bunların hepsi geride kaldı. Yeniden birliğin, dirliğin ve kardeşliğin sağlanmış olması her şeyden daha değerli." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, bu huzur ve güven ortamının sürmesini diledi.

Kurtulmuş, şehirlerin hedeflerini gerçekleştirmesindeki en önemli yollardan birinin ortak hedeflerde buluşabilmek olduğuna işaret ederek, "Diyarbakır'ın sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin hep aynı noktaya doğru hareket etmesi lazım. Sizden istirhamım Diyarbakır'ın meseleleri ile ilgili yekvücut olmanız. Ortak sivil bir kanaat oluşturarak, siyasetin işini kolaylaştırmanız. Karar alma mekanizmalarına yardımcı olmanız. Şehrin bulunduğu noktadan çok daha ileriye gitmesini temin etmeniz." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepoğlu Ataman, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da katıldı.