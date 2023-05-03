AK Parti'li Kurtulmuş, Bağcılar'da Doğu ve Güneydoğu dernekleri buluşmasında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "14 Mayıs 1950 nasıl Türkiye siyaseti için bir milat idiyse 14 Mayıs 2023 de Türkiye siyaseti için yeni bir milat, yeni bir başlangıç olacak ve Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılacaktır.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "14 Mayıs 1950 nasıl Türkiye siyaseti için bir milat idiyse 14 Mayıs 2023 de Türkiye siyaseti için yeni bir milat, yeni bir başlangıç olacak ve Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılacaktır." dedi.

Bağcılar'daki Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda, Doğu ve Güneydoğu derneklerinin organize ettiği hemşehri buluşmasında konuşan Kurtulmuş, Ak Parti'nin 21 yıllık iktidarı boyunca yaptığı önemli demokratik kazanımları hatırlattı.

14 Mayıs'taki seçimin Türkiye'nin istikamet tayini seçimi olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, "Bu sadece kimin cumhurbaşkanı olacağı, kimlerin milletvekili olacağı seçimi değil, Türkiye'nin, bu aziz vatanın, bu büyük milletin hangi istikamete gideceği seçimidir." diye konuştu.

Millet İttifakı'na eleştirilerde bulunan Kurtulmuş, "Köşedeki manavı, marketi bile 7 tane adam ortak yürütemez, işletemez." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti siyasetinin birleştirici bir dil olduğunu vurgulayarak, "Bizim kitabımızda ayrıştırmak yazmaz. Ötekileştirmek yazmaz. İşte bu seçim, kapsayıcı olanlarla kimlik siyaseti üzerinden kavga verenler üzerinde olacaktır." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye yön vermek isteyen güçlere milletin karşı duracağına inandıklarını dile getiren Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye sadece kendisinden ibaret değil, bütün dünya milletlerinin öncüsü ve sözcüsü olmak kapasitesine sahip bir ülkedir. Bu nedenle diyoruz ki ya Türkiye adil bir dünyanın kurulması istikametinde karar verecek ya da yedi yamalı bohçanın etrafındakilerin söylediği gibi 'Aman ha eksenimizi kaydırmayalım.' diyerek kendilerine çizilen o eksenin etrafında dönüp dönüp duracak. Bu elbise bu millete dar gelir. ABD'si, Avrupa'sı, falancası bize 'Şurada dur.' diyecek ve biz orada duracak bir millet asla değiliz."

Yapıcıoğlu: "Mazlumların duası Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında"

Programa katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin önemine işaret etti.

Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"56 İslam ülkesinde ve dünyanın diğer ülkelerinde bu seçimlere gözünü kulağını dikmiş 2 milyara yakın kardeşimiz var. Filistin'in gözü burada. Mısır'daki, Libya'daki, Cezayir'deki, Irak'taki, Suriye'deki kardeşlerimizin gözü bu seçimde. Özellikle ezilen İslam coğrafyalarındaki kardeşlerimizin gözü bu seçimde. Ümmet coğrafyasının dört bir tarafından gördükleri baskı nedeniyle ülkemize sığınmış kardeşlerimiz var. Onların yürekleri bu seçim için atıyor. Mazlumların duası Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, bunu da biliyoruz."