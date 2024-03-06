Üye Girişi
Haberler

AK Parti'li Keşir'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Güncelleme:

Keşir, İmamoğlu'nun kadın seçmenleri küçümseyen ve sınıflandıran açıklamalarını kınadı. Kadınların sınıflandırılmasının tarihe gömüldüğünü belirten Keşir, AK Parti'nin bu konuda önemli adımlar attığını vurguladı.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon kanalındaki sözlerine ilişkin, "Biz kadınların sınıflandırılmasını tarihe gömdük. Ak Parti, Recep Tayyip Erdoğan tarihe gömdü. Kimse onu oradan hortlatamayacak." dedi.

Keşir, yaptığı açıklamada, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan İmamoğlu'nun bir televizyon programında söylediği kadın seçmenlerle ilgili sözlerini eleştirdi. Her seçim döneminde bu tür durumların yaşandığını anlatan Keşir, "Seçim yaklaştıkça, seçimin o sıcak atmosferinde bütün tuşlara basmak adına, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasilerinin kadınlarla ilgili hem zihinlerinin arkasındaki düşüncelerini hem de düşüncelerindeki art niyetlerini görüyoruz." diye konuştu.

Keşir, cumhurbaşkanı seçiminde de buna benzer açıklamaların yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun seçime 1 hafta kala 'Muhafazakar kızlarımıza sesleniyorum.' diye çağrısı olmuştu. Şimdi de çok talihsiz şekilde, İmamoğlu, AK Parti'nin kadın seçmenden oy almasını, ev kadınlarını küçümseyen, 'Kadınlar demeyelim, onlar sadece ev kadını.' falan diyerek açıklamalar yaptı. 'Hala, bu zamanda böyle miyiz' diye idrak edemediğim aymazlık içindeler. Zannediyorlar ki yaklaşık 30 sene önce ikna odalarında korkuttukları kız çocukları hala onlar, değil. 22 yılda pek çok kazanım elde etti Türk kadını. Artık ikna odalarında sopa gösterip korkuttuğunuz o çocuklar değil o kadınlar. Eğitimlerini tam almış, iş hayatında olan, haklarını bilen Türkiye'nin eşit vatandaşları, üreten, güçlü kadınlar."

Kadınları sınıflandırmanın tarihte kaldığını belirten Keşir, "Biz kadınların sınıflandırılmasını tarihe gömdük. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan tarihe gömdü. Kimse onu oradan hortlatamayacak. Kimse de kadınların aklıyla alay etmesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu Ayşe Keşir AK Parti İstanbul Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ayşe Gülnur kimdir? İYİ Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Ayşe Gülnur Şakir kimdir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 6 Mart EXXEN spor canlı izle! E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 6 Mart Çarşamba? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! GS Warriors Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! 6-7 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 6 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 6 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti! Gülnur Efe kimdir? Memleket Partisi Manisa Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title