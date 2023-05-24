AK Parti'li Karaaslan Samsun'un Havza ilçesinde ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Belki siyaset tarihinde hiçbir zaman bir terör örgütü bir cumhurbaşkanı adayını desteklediğini söylemedi. Bu da belki ilk kez yaşanıyor." dedi.

Karaaslan, Samsun'daki temasları kapsamında Havza ilçesinde, AK Parti Havza İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçede kenevir tarımı, işlemesi ve triko üzerine faaliyet gösteren firmaya ait atölyede incelemelerde bulunan Karaaslan, firma yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin ilçe temsilcileriyle yemekte bir araya gelen Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, "Bugün 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı'mızın ciddi bir çoğunlukla Meclis'te temsil edilecek olması gerçekten Türkiye açısından çok önemlidir. Bunu önümüzdeki dönemde daha net Meclis çalışmaları başlayınca göreceğiz ve gözlemleyeceğiz. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en yakın rakibini 2 milyon 520 binden fazla oy farkı ile geçmiş olması büyük bir zaferdir." diye konuştu.

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimine işaret eden ve milletin iradesine her zaman saygı duyduklarını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Belki siyaset tarihinde hiçbir zaman bir terör örgütü bir cumhurbaşkanı adayını desteklediğini söylemedi. Bu da belki ilk kez yaşanıyor. Dolayısıyla terör örgütünün desteğini açıkladığı bir cumhurbaşkanı adayı var karşıda. Dolayısıyla milletimiz de bunun çok farkında. O yüzden ülkemizin kazanımlarının devamı için, bu eserlerimize, bu yaptıklarımıza, projelerimize, tüm Türkiye ile ilgili yeni yatırımlarımıza devam etmek için ama onun ötesinde hayal ettiğimiz, siyaseten farklılıklarımız olsa da büyük ve güçlü Türkiye ortaklığında buluştuğumuz, milli ve manevi değerlerimizi merkezimize aldığımız, dolayısıyla birlikte hayal ettiğimiz Türkiye'ye ulaşma noktasında ben bu birliğin, beraberliğin sadece bu seçim için değil önümüzdeki yıllar boyunca çok büyük bir katkı sunacağına gönülden inanıyorum. Masum coğrafyaların sorumluluğu da bizde, hatta insanlığın karşı karşıya kaldığı küresel sorunların çözümü de bizde. Tıpkı tahıl koridorunda olduğu gibi. Dolayısıyla dünyanın en tecrübeli lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın inşallah önümüzdeki dönem tekrar Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak devam edeceği bu süreçte son söz, 'Zoru bitirdik artık kolaya geçiyoruz.' Altyapıyı büyük oranda tamamladık artık yeni imkanlar sunuyoruz. Eskiden olan bağımlılıklarımızdan kurtulduk. Enerjide olduğu gibi, milli savunma sistemlerinde olduğu gibi artık çok daha özgür, çok daha güçlü ve inşallah ekonomi noktasında da bambaşka, çok daha iyi bir noktaya getirerek ülkemizi, yola devam edeceğiz."