AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da Romanlarla iftarda bir araya geldi Açıklaması

SAMSUN (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Roman vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Karaaslan, Samsun Valiliğince "Dünya Romanlar Günü" dolayısıyla Bafra ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftara katıldı.

Her zaman Roman vatandaşların yanında durduklarını belirten Karaaslan, Romanların hayatın güzelliklerini etrafa dağıtan insanlar olduğunu söyledi.

Gelişme, büyüme ve istihdamın artması konusunda Samsun'un üzerine düşeni yapmaya kararlı olduğunu gösterdiğini dile getiren Karaaslan, "Romanlar da her zaman bu gelişmenin içindeler. Hepimizin hayatın içinde yaşadıkları var. Bana sorsanız, 'Romanlar en çok hangi mevsime benzer?' diye, ben,'Bahar gibidir' derim. Rengarenktir Romanlar. İnsanların gününü güzelleştirir, havasını değiştirir gördüğünde." ifadelerini kullandı.

Bugün artık Türkiye'de ayrımcılıktan, ötekileştirmeden, yok saymaktan bahsetmediklerine işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Kötü örnekler yok mudur? Elbette vardır. Sıfırlayamazsınız, dünyanın hiçbir yerinde sıfırlanmaz ama en azından bunu indirmek için çok büyük mücadele veriyoruz. Her alanda, özelde, kamuda hayatlarını devam ettirmelerini sağlamalarını arzuluyoruz. Bir yanda müzik aletlerini varsınlar çalsınlar, bir yandan da hayatın güzelliklerini etrafa dağıtmaya devam etsinler ama bir yandan da okusunlar, çalışsınlar. İnşallah ileride bu ülkeye en büyük katkıyı onlar sunsunlar. Romanlar bizim can yoldaşımızdır."

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise Roman vatandaşların sosyal ve sportif gelişmelerine daha fazla katkı sağlayacaklarını vurgulayarak, "Gençlerimize, çocuklarımıza daha fazla eğileceğiz. İş imkanlarını artırmak için daha fazla uğraşacağız. Halk eğitim merkezlerimizde sporla, sanatla ilgili daha fazla kurslar açacağız. Sizin en becerikli olduğunuz müzisyenliği ilerletmeniz için halk eğitim bünyesinde kurslar açacağız. Güzel sanatlar liselerine yönlendireceğiz ve eğitimlerinizi alacaksınız. Herkes iş sahibi olmalı. Sizleri daha fazla hayata hazırlamalıyız." diye konuştu.

Programa AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da katıldı.