AK Parti'li Karaaslan: "Ramazanda 5 milyon haneye girdik Türkiye'de"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ramazanda 5 milyon haneye girdik Türkiye'de, 10 bin 40 mahallede iftar sofraları kurduk." dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığınca, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen bayramlaşma programına katılan Karaaslan, konuşmasına, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Salgın nedeniyle iki yıllık aranın ardından maskesiz bir bayram kutlamanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Karaaslan, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı. AK Parti teşkilatlarının ramazan ayı boyunca tüm Türkiye'de kapı kapı, mahalle mahalle gezerek vatandaşın yanında olduğuna işaret eden Karaaslan, emeklerinden dolayı tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Karaaslan, AK Parti olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak "Ramazanda 5 milyon haneye girdik Türkiye'de, 10 bin 40 mahallede iftar sofraları kurduk. Aklınızda canlandırmanız için şöyle söyleyeyim, Türkiye'de 32 bin mahalle var, 32 bin mahallenin 10 bininde biz vatandaşlarımızla iftarlarda buluştuk." diye konuştu.

Bayram sonrası da kapı kapı gezerek vatandaşlarla bir arada olmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaaslan, "Duramayız, bize durmak yakışmaz. Bırakın durmayı duraksamak yakışmaz. O yüzden yola devam edeceğiz ama eskisinden de hızlı devam edeceğiz." ifadesinde kullandı.

Karaaslan, ekonomide güçlü adımlar atılacağını, toplumun bütün kesimlerinin sıkıntılarına çözüm olacaklarını söyleyerek şöyle devam etti:

"Umudun adı bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan, umudun adresi AK Parti. Sorumluluğumuz sadece Samsun'a karşı değil, sorumluluğumuz sadece Türkiye'ye karşı değil, sorumluluğumuz coğrafyaların, bölgelerin, ülkelerin ve bütün mazlumların yaşadığı her yerin, binlerce on binlerce kilometre ötede de olsa ellerini semaya açıp umut bekleyenlerin sorumluluğu. Dolayısıyla inşallah biz bu sorumluluğun hakkını vereceğiz. Her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından parti teşkilatı üyeleri bayramlaştı.

Programa, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.