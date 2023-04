AK Parti'li Karaaslan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, üretimin her aşamasında yer alarak emeğiyle ve alın teriyle ekonominin büyümesine, Türkiye'nin gelişmesine ve toplumun refah seviyesinin yükselmesine katkı sunan işçi ve emekçilerin, ülkenin hedeflerine doğru ilerlemesinde önemli roller üstlendiğini vurguladı.

Üretimin değerinin her şeyin üstünde olduğunu belirten Karaaslan, "İnancımızda, mensubu olduğumuz kadim medeniyetimizde ve toplumsal hayatımızı düzenleyen kültürümüzde, emekçinin hakkının alnının teri kurumadan teslim edilmesi öğütlenmektedir. Üretimin değerini her şeyin üstünde tutanlar olarak bu yolda ortaya konulan her çabanın saygınlığına inanıyoruz ve emeğin korunması için gayretli çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Emekçilerin çalışma şartları ile kazanımlarının gelişimi için önemli adımlar atıldığına işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak göreve geldiğimiz günden bu yana emekçilerimizin çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesi ve kazanımlarının genişletilmesi noktasında önemli adımlar attık, emekçilerimizin karşılaştıkları sorunların çözülmesi hususunda güçlü bir irade sergiledik. Emeği korumanın, bir milletin geleceğini güvence altına almak olduğu anlayışıyla üreticilerimizi korumak, üretimin kesintisiz sürmesi ve istihdam kaybının önüne geçilmesi için gerekli önlemleri aldık. Çalışanların emeklerinin karşılığını alabilmelerini sağlayacak adımlar attık. Bir yandan istihdam alanlarını genişletirken diğer taraftan ücretleri arttıracak düzenlemeleri hayata geçirdik. İşçisinden çiftçisine, emeklisinden memuruna kadar toplumun farklı kesimlerinin yaşam standartlarını yükseltecek gelir seviyesine ulaşmasına önem verdik. Asgari ücrette tarihin en yüksek artışını yaptık. Tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergisini kaldırdık. Çalışma hayatında yılların çözüm bekleyen meselelerini birer birer çözerek ortadan kaldırdık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm emekçilerimiz için sorumluluk alarak hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle çalışanlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ülkemiz için emek veren ve değer üreten tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."