AK PARTİ'Lİ İNAN: YEREL SEÇİMLER İÇİN KOLLARIMIZI SIVADIK

Ak Parti İzmir milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Cumhurbaşkanımızın bizlere olan güvenini asla boşa çıkarmadan, şimdi yerel seçimler için kollarımızı sıvadık. İl il, ilçe ilçe tüm gençlik kolları teşkilatlarımızla çalışmalarımıza başladık" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen 'Büyük AK Gençlik Kampı' Kızılcahamam'da bir otelde başladı. Programın açılış konuşmasını İzmir Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan yaptı. İnan, konuşmasında, "Bugün burada 81 ilimizde bulunan İl Gençlik Kolları Başkanlarımız, İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlarımız, İlçe Gençlik Kolları Başkanlarımız, Gençlik Kolları MYK ve MKYK üyelerimizle birlikte, 1200 kişiyi aşmış sayımızla 4 gün sürecek olan Büyük AK Gençlik Kampı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kampımız süresince bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimizi misafir ederek birbirinden değerli oturumları gerçekleştireceğiz. Üzerinde emek verdiğimiz, AK Gençlik tarihinde bir ilk olacak bu büyük aile kampımızdan yüksek oranda verim alacağımızı umuyorum. Bu nedenle kamp süresini iyi değerlendirmenizi, birbirimizle tanışarak irtibatlarımızı güçlendirmemizi ve kıymetli siyasi büyüklerimizin sözlerine kulak kesilerek verim almanızı sizlerden istirham ediyorum. Kampımız hayırlara vesile olsun" dedi.

'MUHALEFET GENÇLERİ TAVLAYABİLMEK ADINA TÜRLÜ ŞAKLABANLIK YAPTI'

İnan, "Bizim için Kızılelma Mayıs 2023 Seçimleriydi" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızı bu seçimlerden bir kez daha zaferle çıkarmaktı. Partimizi yeniden iktidar yapmaktı. Hamd olsun. Bugün burada büyük bir zafer elde eden bir liderin gençleri olarak bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, siyaset maratonuna gençlik kolları başkanlığından başlayan ve siyaset basamaklarını adım adım izleyen tek lider. Cumhurbaşkanımız gençlik kolları başkanı olduğunda partisinin oyu yüzde 5'lerde, yüzde 6'lardaydı. Cumhurbaşkanımız işte o günlerden bu günleri hayal etti. Bugünler için sabretti. Bugünler için mücadele etti. Bugünler için bedeller ödendi. Biz ne kadar şanslıyız ki böyle bir liderin yol arkadaşları ve her girdiği seçimden birinci parti olarak çıkan AK Parti'nin Gençlik Kolları Başkanlarıyız. Bizler Türkiye'nin gençleri olarak çok çalışıp liderimizin sancaktarlığında davamız için mücadele ederken muhalefet ne yaptı? Biliyorsunuz ki muhalefet kendilerine bir distopya kurdu. Bu distopyada kendileri çalıp kendileri oynuyor. Distopyalarında gençlere de kendilerince bir rol biçtiler; 'Gençler AK Parti'yi devirecek' dediler. Gençleri tavlayabilmek adına türlü türlü şaklabanlıklar yaptılar. Kamera karşısına geçtiler, evlerinden videolar çektiler, trollük yaptılar, trollere konuk oldular. Tüm bu sanal işlerle gençleri kazanacaklarını zannettiler. Fakat özellikle Cumhurbaşkanımızın ve AK Gençliğin gençlerle olan ünsiyetini, bağını görünce bu sefer o distopyaları bir anda çökmeye başladı."

'SANAL KAYBETTİ, SAHİCİLİK KAZANDI'

Eyyüp İnan, Türkiye'de gençleri anlayabilen ve onların meselelerine çözüm üretebilen yegane oluşumun AK Parti olduğunu vurgulayarak, "Bunu anlayınca ne yaptılar biliyor musunuz? Kendi kodlarına geri döndüler. Popülist siyasetlerine geri dönerek her zaman yaptıkları işi yaptılar ve başladılar gençlere popülist vaatlerde bulunmaya. 90'ların siyasetine geri döndüler. Bakın arkadaşlar işte bu kadar. Biz sahada ve masada güçlü durunca bu gençleri tavlamaya çalışan siyasetçilerin aslında birer kağıttan kaplan olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sosyal medyada bot hesaplarla piar çalışmaları yaparak gençlerin desteğini alacakları düşünenler günün sonunda yine hüsrana uğradılar. Tüm gençlerle iletişime geçen, onların derdiyle hemhal olan, onların sorunlarına çözüm arayan AK Parti yine gençlerden büyük bir destek aldı. Sanal kaybetti, sahicilik kazandı. O nedenle biz diyoruz ki; siyaset nasip işidir. Düşünün arkadaşlar, biz liderimizin gözüne bakarak şarkılarımızı söylerken karşımızdaki gençler Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakarak şarkılar söylemeye çalışırken notaları karıştırdılar. İşte aradaki fark gayet ortada" diye konuştu.

'AK PARTİ'MİZ YİNE EN YÜKSEK OYLA BİRİNCİ PARTİ OLDU'

İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda tereddüt etmeksizin yürümeye devam ettiklerini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her alanda gençlere açmış olduğunuz yolları yürümeye devam edeceğiz. Bu yolda her türlü zorluğu aşarak, her türlü karanlığı delerek menzile ulaşmak noktasında kararlıyız. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde bu salonda bulunan ve bulunmayan tüm AK Gençlik teşkilatlarımız durmak ve yorulmak bilmeden sahadaydı. AK Gençlik meydanlarda ve kapı kapı sokaklardaydı. Allah'a şükürler olsun ki mesajımız, çağrımız milletimiz tarafından yine büyük bir yankı buldu. Türkiye'nin gençleri ve milletimiz bir kez daha tercihini doğru adamdan yana kullandı. AK Parti'miz yine en yüksek oyla birinci parti oldu. Yine bir gelenek devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle meclise en çok genç milletvekili gönderen parti biz olduk. Gençlerin temsil oranını yine en yüksek şekilde AK Parti'miz göğüsledi. Gençlerimize verdiği bu fırsatlar için Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Cumhurbaşkanımızın bizlere olan güvenini asla boşa çıkarmadan şimdi yerel seçimler için kollarımızı sıvadık. İl il, ilçe ilçe tüm gençlik kolları teşkilatlarımızla çalışmalarımıza başladık. Türkiye'nin yerel yönetim tarihinde ilklere imza atan, hizmet standartlarını zirveye çıkaran ve şehirlerimizi ihya eden AK Belediyeciliği yine hak ettiği başarıya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ulaştıracağız. Türkiye yeniden AK Parti, yeniden AK Belediyecilik diyecek ve liderliğinizde 21'inci yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak için emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."