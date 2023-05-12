AK Parti'li İnan ve Dağ, İzmir Bayraklı mitinginde konuştu

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "İnşallah 14 Mayıs'ta bu şantajcı ittifaka karşı milli mücadelemizi de ortaya koyacağız. ve 14 Mayıs milli iradeye müdahale edenleri sandığa gömeceğimiz tarih olacak." dedi.

Ak Parti İzmir Milletvekili adayı İnan, partisinin Bayraklı İskelesi'nde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, İzmir ve Bayraklı'nın her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisine destek verdiğini söyledi.

Ak Parti'nin İzmir'deki milletvekili listesinin kentin sorunlarını bilen isimlerden oluştuğunu belirten İnan, "CHP'nin listesinde Mustafa Kemal Atatürk düşmanı var. Bunların listesinde FETÖ ve PKK yardakçısı var. Ama 14 Mayıs'ta sadece bir seçim kazanmayacağız. Terörün tahakkümü altına girmiş siyasetçilere Bayraklılı hemşehrilerim çok güçlü bir ders verecek. Bunun hesabını soracak. İnşallah 14 Mayıs'ta bu şantajcı ittifaka karşı milli mücadelemizi de ortaya koyacağız. ve 14 Mayıs milli iradeye müdahale edenleri sandığa gömeceğimiz tarih olacak." diye konuştu.

İnan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Dün demokrasimiz adına utanç bir olay yaşandı. Bizi ilgilendirmez ama bizi bekleyen bir tehlikedir. Biz AK Parti kadroları olarak bu alçak FETÖ'cülerle mücadele ede ede, haysiyet cellatlarıyla mücadele ede ede bu şantajcılar ve kumpasçılarla mücadele ede ede bugünlere geldik. İşte 2018 yılında karşımızda cumhurbaşkanı adayıydı sayın İnce. En ufak bir gayri ahlaki durum gördünüz mü? Hayır. Bizim siyasetimiz şeffaftır. Bizim siyasetimiz ahlaklıdır. Biz ahlaklı siyaset yaparız. Liderimizden bunu öğrendik. Ama daha ana muhalefetteyken karşılarındaki rakipleri nasıl şantajlarla nasıl kasetlerle sözüm ona diğer haysiyet cellatlıklarıyla linç ettiklerini gördünüz. Allah bu memleketi onların eline düşürmesin. Allah terör tahakkümü altına girmiş siyasetçileri nasip etmesin diyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Türkiye'nin savunma sanayisinde birçok önemli çalışmaya imza attığını, gençlerin projelere devam edeceğini dile getirdi.

Dağ, AK Parti'nin Türkiye için canla başla çalışmaya devam edeceğini aktardı.

Bu seçimde sosyal medyada trol ordularıyla itibar suikastı yapanların kazanmayacağını vurgulayan Dağ, "Bu seçimde trol ordularıyla, montaj kasetlerle, kendi eski partililerini saf dışı bırakmaya çalışanlar kazanmayacak. Bu seçimde dijital medya üzerinden bazı operasyonlar yapanlar kazanmayacak. İnşallah bu seçimde meydanları coşkuyla ve heyecanla dolduranlar kazanacak. Ülkenin evlatları kazanacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahneye gelen şarkıcı Demet Akalın konser verdi.