AK Parti Genel Sekreteri İnan: 'Bu Ülkenin Kaderini Aziz Milletimiz Yazacak'

'BU ÜLKENİN KADERİNİ TERÖR ÖRGÜTLERİ DEĞİL, AZİZ MİLLETİMİZ YAZACAK.'

Ak Parti Genel Sekteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin ' Türkiye Buluşmaları' programı kapsamında geldiği Van'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile bir araya geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ve partililerin katıldığı programda konuşan İnan, "Bu topraklar, tarih boyunca türlü imtihanlardan geçti. Terörün karanlık yüzüyle en çok bu coğrafya karşı karşıya kaldı. Son dönemde ülkemizde yeni bir sürece girdik. Türkiye'nin istikbal yürüyüşünde bir dönüm noktasını temsil eden bu hayırlı sürece katkı veren herkes ismini tarihe yazdıracaktır. Ama böylesine önemli bir konuyu gündem dışı konularla yokuşa sürmenin vebali çok ağır olacaktır. Her kim siyasi çıkarları uğuruna bunu yaparsa açık söylüyorum; ne bu millet onun yüzüne bakar, ne de gelecek nesiller onu affeder. Bakın biz burada çok hassas bir süreç yönetiyoruz. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla 86 milyonun emanetini taşıyoruz ve o emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmamaya gayret ediyoruz. Bugün komşu sınırlarımızda dersliklerde oturması gereken çocukların eline silah verip savaşın ortasına bırakanlar, aynısını Van'da yapamıyorlarsa, bu da Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü duruşu ve dirayeti sayesindedir." dedi.

'BU MİLLETİN İRADESİNİ HİÇBİR KARANLIK ODAK TESLİM ALAMAZ'

Milletin iradesini hiçbir karanlık odak ve taşeron örgütün teslim alamayacağını söyleyen AK Parti Genel Sekreteri İnan, "Terör örgütlerinin yok etmeye çalıştığı kardeşlik ruhu, Van'ın sokaklarında dimdik ayaktadır. Ben bir Kürt kardeşiniz olarak söylüyorum. İnsanlar Kürt'üm, Alevi'yim demekten korkarlardı. İnsanlar ben dindarım demekten korkarlardı. İnsanlar kıyafetlerinden dolayı ötekileştirilirdi. Şimdi burada altını çizerek söylemek istiyorum; Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin Türkiye'si özgür bir Türkiye'dir. Bugün herkes büyük bir özgüven içerisinde. Korkmadan, çekinmeden; istediği kıyafeti giyebilen, başörtüsünü takabilen, üniversiteye gidebilen, devlet memuru olabilen, düşüncesini, ırkını, inancını rahatça ifade edebilen, bana öteki muamelesi yapamazsın diyen, bütün dünyaya meydan okuyan bir Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan sayesinde artık var. Huzur ve güvenlik ortamının sağlandığı Van, bundan sonra terörle değil, Van Gölü'yle, Akdamar Adası'yla, Muradiye Şelalesi'yle, Bendimahi Şelalesi'yle, doğal güzellikleriyle, kültürel değerleriyle ve spor faaliyetleriyle anılan bir şehir oldu. Biz, şehitlerimizin kanıyla yazdığı destanı tamamlamaya kararlıyız. Bu ülkenin kaderini terör örgütleri değil, aziz milletimiz yazacak. Biz buradaki gençlere kan ve gözyaşı sunan değil, onlara umut olan, devletin her türlü imkanlarını sunan bir anlayışı buraya yerleştirdik. Bu şehrin gençleri artık aldatıcı söylemlere değil, üniversitelerin koridorlarına doğru koşuyor. Bakın Van Yüzüncü Yıl Üniversitemizin 24 bin 700 öğrencisi var. Sadece bu sene üniversitemizi kazanan 4 bin 738 genç oldu. Rakamlar her şeyi gösteriyor. Bu değişimin adı Terörsüz Türkiye'dir. Bizler bugün Van'da terörü değil; yüz binlerce gencin faydalandığı gençlik merkezlerini konuşuyoruz, kültür festivallerini konuşuyoruz, üniversite kampüslerini konuşuyoruz, stadyumları, spor tesislerini konuşuyoruz, millet bahçelerini konuşuyoruz. En önemlisi huzuru, güveni ve refahı konuşuyoruz. Bizler: terörü bu topraklardan temizlemiş bir liderin teşkilatıyız. Bu nedenle kıymetli hemşehrilerim, gönlünüz ferah olsun. Devletinize güvenin, Cumhurbaşkanınıza, liderinize güvenin. Attığı her adımı kararlılık ve güvenle atan bir liderimiz var. Sürecin her aşamasında şehit yakınlarımız ve gazilerimizin hassasiyetlerini gözetiyoruz. Ülkemizin çıkarlarını önceliyoruz. Sadece Van'a yaptığımız yatırımların değeri 552 milyar lirayı geçti" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN, ÖZGÜR BİR GÜNEMİ YOK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren İnan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bizim icraatlarımızı, bizim çalışmalarımızı yakından takip etmeye devam etsin. Bizim şehirlerimizde attığımız adımları iyi izlesin. Kendisinin belirlediği özgür bir gündemi yok. Kendisi, suça bulaşmış kişilerce rehin alınmış biçimde genel başkanlık koltuğunda oturuyor. CHP Genel Merkezi onun tutsak olduğu bir bina. Odasından dışarı adım atarken izin almak zorunda. Kendine özgü bir siyaset alanı kalmadı. İfade özgürlüğü elinden alındı, artık Özgür Özel'in ne diyeceği, ne yapacağı cezaevlerinden belirleniyor. Adı Özgür, ama hiçbir özgürlüğü kalmamış. Özgür Özel, gittiği şehirlere yargı mensuplarına, kamu görevlilerine tehdit etmek için gidiyor. Biz şehirlerimizde gönül köprüleri kurmaya giderken, Özgür Özel leke saçıyor ve kirletiyor. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken, biz işimize bakacağız. Ak kadrolar olarak bu seviyesiz ve sevimsiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. CHP, bugün rantçıların esir aldığı dar kadrocu anlayışın pençesinde kıvranıyor. Yıllarca bu partiye emek vermiş isimler bir kalemde siliniyor, yol arkadaşlarını bile kapı önüne koyuyorlar. Dünkü ihraç kararı, aslında CHP'nin içine düştüğü büyük çelişkiyi ortaya koydu. Bir tarafta para kulelerinin gölgesinde siyaset yapanlar, diğer tarafta partisine sahip çıkmaya çalışanlar. 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini yüzde 50'nin çok çok üzerinde oyla kazanacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın eser ve hizmet belediyeciliği bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Böylece Türkiye Yüzyıl'ının inşasında çok kritik bir eşiği daha aşacak, evlatlarımıza her açıdan mutlu, müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakacağız" dedi.

İnan, Van Ticaret ve Sanayi Odası ziyareti sonrası, organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu. İnan, akşam saatlerinde de Uygulama Oteli'nde gençlerle buluşacak.

Behçet DALMAZ/VAN,