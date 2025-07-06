Orman Yangını Zararları İncelendi

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınında zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

İnan, yangından en çok etkilenen kırsal Karadoğan, Üzümlü, Tosunlar ve Suçıktı mahallelerini ziyaret edip vatandaşların taleplerini dinledi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gazetecilere açıklama yapan İnan; Ödemiş, Çeşme, Buca, Gaziemir, Bornova ve Seferihisar ilçelerinin orman yangınlarından etkilendiğini hatırlattı.

İlgili kurum ve kuruluşların yangınların başladığı ilk andan itibaren bölgede cansiperane çalıştığını vurgulayan Eyyüp Kadir İnan, kent genelindeki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

İnan, yangınlarda görev yapan herkese teşekkür ederek "Evleri yanan vatandaşlarımız için yeni evler inşa edilecek. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla TOKİ tarafından yapılacak evler 1 yıl geçmeden sahiplerine teslim edilecek. Evleri hasar gören vatandaşlarımıza yeni evleri yapılıncaya kadar isterlerse köylerinde konteyner sağlanacak, isterlerse de kira yardımı yapılacak." diye konuştu.