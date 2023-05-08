AK Parti'li İnan, İzmir'de gençler için oluşturulan seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin İzmir milletvekili listesinin eleştirirken, "Bunlar gardırop Atatürkçüleri, bunların CHP, Cumhuriyet ve Atatürk'ün çizgisiyle alakası yok.

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin İzmir milletvekili listesinin eleştirirken, "Bunlar gardırop Atatürkçüleri, bunların CHP, Cumhuriyet ve Atatürk'ün çizgisiyle alakası yok. Bunlar İzmir'e gelip İzmir Marşı söylerken, Van'a gelip de 'dağlara gel dağlara' diyerek terör yardakçılığı yaparlar." dedi.

Ak Parti'den İzmir milletvekili adayı olan İnan, Karşıyaka'da gençler için oluşturulan seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'de yerel yönetimlerin gençlere yönelik projeleri hayata geçirmediğini söyledi.

CHP'nin terörün tahakkümü altında kaldığını belirten İnan, "Liste başında Atatürk düşmanı var. Kemalizme ırkçılık diyen birisi var. Bir PKK yardakçısı var. Burası Kuvayi Milliye şehri. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimize çocuk katili diyen, hakaret eden birisi yine CHP listesinde. İçişleri Bakanımız açıkladı emniyetin içinde yeni bir paralel yapılanma kurmak isteyen bir vekil var. O da CHP listesinde. Bunlar gardırop Atatürkçüleri. Bunların CHP ile Cumhuriyet ile Atatürk çizgisiyle alakası yok. Bunlar İzmir'e gelip, İzmir Marşı söylerken, Van'a gidip de 'dağlara gel dağlara' diyerek terör yardakçılığı yaparlar." dedi.

İnan, 15 Mayıs 1919'da işgalci kuvvetlere İzmir'de Hasan Tahsin'in ilk kurşunu attığını, 9 Eylül'de ise işgalcilerin denize döküldüğünü, bugün ise 100 sene sonra, aynı mücadeleyi Hasan Tahsin'in verasetini taşıyan AK kadroların sürdürdüğünü söyledi.

Muhalefetin dışarıdaki işgalcilerle hala aynı birliktelik içinde olduğunu ifade eden İnan, "Bugün alçak terör örgütü kimin kazanmasını istiyor? Bu zillet ittifakı ve Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istiyor. Dışarı çıkan alçak FETÖ'cüler kimin kazanmasını istiyor Kılıçdaroğlu'nun. 14 Mayıs'ta şehit ailelerimizi üzmeyelim, teröristleri sevindirmeyelim. 14 Mayıs'ta alçak terör örgütü elebaşı Duran Kalkan değil, Hasan Tahsin'in kazanacağı bir seçim gerçekleştirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

İnan, Türkiye'nin bir bağımsızlık mücadelesi verdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi İngiliz The Economist ile Fransız L'Express dergilerinin, Türkiye'yi hedef alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı haberlerine tepki gösteren İnan, şunları kaydetti:

"Siz daha önce bu kapak resimlerini çok yaptınız, ayrıca size ne bizim seçimimizden. Biz Amerika'nın seçimiyle ilgileniyor muyuz? Biz Fransa'nın ve Almanya'nın seçimiyle ilgileniyor muyuz? Siz niye bu kadar dergilerinizle ve lobilerinizle Tayyip Erdoğan ile bu kadar uğraşıyorsunuz. Çünkü Tayyip Erdoğan sizin her defasında bam telinize bastı. Basmaya da devam edecek. Bu bağımsızlık mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Esas dergi kapağını size 15 Mayıs sabahı attıracağız."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da AK Parti'nin iktidar olduğu günden bu yana çok önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.

AK Partili belediyelerin örnek projelere imza attığına dikkati çeken Altay, "Biz hep söylüyoruz. Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Umuyorum ki gelecek yıl yapılacak olan seçimlerde İzmir AK Belediyecilikle buluşacak. Burada en güzel örneklerini göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı da Erdoğan ve kadrolarının hiçbir zaman milletine mahcup olmadığını aktardı.

AK Parti'nin İzmir'deki milletvekili adaylarının yerli ve milli olduğunu vurgulayan Ayvalı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Bostanlı sokaklarında her partinin hakkı olduğu üzere, milletvekili adayımız Eyyüp Kadir İnan kardeşimiz oy istemek için sokakları dolaştı. Bazı barbarlar, Atatürk posterleriyle önümüzü kestiler, bizi hor gördüler. Tahrik etmeye kalktılar. En kibar şekilde cevabımızı verdik. 14 Mayıs'ta sandıklarda vereceğimiz gibi. Kendi seçmenine PKK ile işbirliği yapsan da tıpış tıpış sandığa geleceksin muamelesi yapanlara sesleniyoruz. O postları gidin 'Atatürkçülük ırkçılıktır' diyen, Eyyüp Kadir İnan'ın karşısında rakip olan, CHP milletvekili adayı Yüksel Taşkın'a kaldırın."

Konuşmaların ardından gençler için oluşturulan içinde masa tenisi, buz hokeyi, langırt, dart, playstation, atarinin bulunduğu seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.

İnan ve açılışa katılan gençler bir süre langırt ve masa tenisi oynadı.