AK Parti'li İnan'dan Tunç Soyer'in CHP İzmir milletvekili adayı Yüksel Taşkın ile ilgili sözlerine eleştiri Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP İzmir milletvekili adayı Yüksel Taşkın ile ilgili sözlerine ilişkin, "Soyer'in açıklamaları Taşkın'a dair gerek CHP tabanı, gerekse İzmir halkının rahatsızlığının farkında olduğu ifadelerden...

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP İzmir milletvekili adayı Yüksel Taşkın ile ilgili sözlerine ilişkin, "Soyer'in açıklamaları Taşkın'a dair gerek CHP tabanı, gerekse İzmir halkının rahatsızlığının farkında olduğu ifadelerden net olarak anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Tunç Soyer'in, Yüksel Taşkın ile ilgili yaptığı destek açıklamasıyla seçim öncesi CHP tabanını konsolide etmeyi hedeflediğini savundu.

CHP'li Taşkın'ın görev yaptığı Taraf gazetesinin Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde operasyonel bir işlev gördüğünü ileri süren İnan, bunu tüm Türkiye gibi İzmir kamuoyunun da bildiğini aktardı.

Gazetede bulunan herkesi şaibe altına sokmak gibi bir düşüncelerinin asla olmadığını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Mutlaka demokrasi ve insan hakları perspektifi ile bu platformda fikir beyanında bulunanlar da olmuştur. veya zaman içinde bir aydınlanma yaşayarak bu zemindeki kalemini kıran, yazdıklarından imtina edenler olmuştur. Fakat Soyer'in canhıraş bir şekilde savunduğu Taşkın'ın serencamına dikkat kesildiğimizde onun için bu masumiyet karinesini atfedecek malzeme maalesef yok. İronik olan ise Soyer'in Taşkın'ı savunurken kullandığı dil, överken adeta gömen,1. sıra milletvekillerinin, yani siyasetin amiral koltuğuna oturttukları şahsın şecaatini arz ederken merd-i kıptinin sirkatini söylemesi tadında hepimizin yaşamında olduğu gibi bir değişim geçirdi ifadesidir. Burada hem Yüksel Taşkın'ın sirkati ve hem de Soyer'in sirkati mevzuubahistir ki sayın başkan güzel İzmir'imizin suhuletli ikliminde ya siyasi retoriği bilmiyor, bilmeye ihtiyaç duymuyor ya da başkanın siyasi dil, yine başkanın gark olduğu rehavetten kaynaklı paslanmış ve mantığı dumura uğramıştır. Allah aşkına 'hepimizin değiştiği gibi' ne demek. Değişen darbecilik geçmişi mi Sayın Başkan. Değişen operasyonel eleman olmaktan teberri etmek mi. Biz biliyoruz ki darbecilik ruhtur. Değişmez."

Yüksel Taşkın'ın adaylığının CHP'de homurdanarak karşılandığını aktaran İnan, "Soyer'in açıklamaları Taşkın'a dair gerek CHP tabanı, gerekse İzmir halkının rahatsızlığının farkında olduğu ifadelerden net olarak anlaşılmaktadır. Aksi halde Soyer bu tür bir savunu yapmak zorunda olmamalıydı. Kullandığı dil kendi iç sesi ve partisinin iç muhalefetini hedefliyor, tabanını konsolide etmeyi hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, İzmir haklının bu siyaset kalitesini hak etmediğini, İzmirlinin her konuda en iyiyi hak etmesi için ellerinden ne gelirse yapmaya devam edeceklerini kaydetti.