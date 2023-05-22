AK Parti'li İnan'dan 'Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında birleşelim' mesajı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkın iradesine zincir vurmuş vesayetleri ve Fetullahçı Terör Örgütü'nü bitiren liderdir." dedi.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre İzmir'den milletvekili seçilen İnan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna sayılı günler kaldığını, sandığa gidildiğinde halkın pusulada sadece iki adayı göreceğini hatırlattı.

Adaylardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "dışarıda bırakılmış, hakları gasbedilmiş ve unutulmuş milyonların sesi" olduğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız, yatırımları sadece belirli şehirlere, belirli bölgelere değil, 7 bölge 81 şehre götürdü. Hastaneleri, okulları, kamu kurumlarını yenileyen, hizmet kapısı haline getiren lider. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkın iradesine zincir vurmuş vesayetleri ve Fetullahçı Terör Örgütü'nü bitiren liderdir. Türkiye'yi köprülerle otoyollarla birleştirmiş, ayrılıkları ve uzaklıkları bitirmiş bir lider. Türkiye'de din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet temelli, tüm ayrımcılıkları ayaklar altına almış bir lider. Terörle mücadeleyi en üst seviyeye çıkarıp, operasyonları sınır dışına taşıyan lider. Ülkemizin menfaatlerini Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de savunan lider. BM kürsüsünde 'Dünya beşten büyüktür' deyip adaletsiz dünyada yeni bir adil düzen isteyen lider. Karabağ'ı özgürleştiren lider. Gelin bu liderin yanında kenetlenelim. Gelin Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında birleşelim."

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023